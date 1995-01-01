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    «Барселона» рассчитывает продать Коутиньо в январе

    «Барселона» не заинтересована в продолжении сотрудничества с полузащитником Филиппе Коутиньо. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую Sport, каталонцы хотят продать бразильца в январе.

    Футболист оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до 2023 года.

    • В сезоне Примеры 28-летний игрок провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • В прошлом сезоне Коутиньо был арендован «Баварией».
    • Игрок принадлежит «Барселоне» с 2018 года.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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