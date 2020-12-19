«Барселона» рассчитывает продать Коутиньо в январе

«Барселона» не заинтересована в продолжении сотрудничества с полузащитником Филиппе Коутиньо. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую Sport, каталонцы хотят продать бразильца в январе.

Футболист оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до 2023 года.