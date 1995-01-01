Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит за Диалло 25 миллионов + 15 миллионов бонусы»

    Раскрыты детали перехода форварда «Аталанты» Амада Диалло в «Манчестер Юнайтед». Он присоединится к англичанам в январе.

    «Диалло в срок получил документ на переезд в Англию. «Аталанта» получит 25 миллионов евро + 15 миллионов как бонусы», – сообщил Фабрицио Романо.

    • Рынок оценивает 18-летнего ивуарийца в 15 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Диалло провел 1 матч.
    • Диалло – воспитанник «Аталанты».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru