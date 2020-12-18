Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит за Диалло 25 миллионов + 15 миллионов бонусы»

Раскрыты детали перехода форварда «Аталанты» Амада Диалло в «Манчестер Юнайтед». Он присоединится к англичанам в январе.

«Диалло в срок получил документ на переезд в Англию. «Аталанта» получит 25 миллионов евро + 15 миллионов как бонусы», – сообщил Фабрицио Романо.