Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит за Диалло 25 миллионов + 15 миллионов бонусы»

Раскрыты детали перехода форварда «Аталанты» Амада Диалло в «Манчестер Юнайтед». Он присоединится к англичанам в январе.
«Диалло в срок получил документ на переезд в Англию. «Аталанта» получит 25 миллионов евро + 15 миллионов как бонусы», – сообщил Фабрицио Романо.
- Рынок оценивает 18-летнего ивуарийца в 15 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Диалло провел 1 матч.
- Диалло – воспитанник «Аталанты».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.