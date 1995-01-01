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    «Химки» проведут матч с «Локомотивом» со зрителями

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что болельщики смогут вернуться на стадионы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических условий.

    «С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», – сказал Терюшков.

    Таким образом, «Химки» 17 декабря сыграют дома с «Локомотивом» с фанатами на трибунах.

    Запрет в регионе на посещение соревнований из-за пандемии действовал с 21 октября.

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    Источник: ТАСС

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