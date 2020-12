Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам ноября.

Этого звания удостоился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

В прошлом месяце португалец забил четыре гола и сделал один ассист в четырех матчах АПЛ.

Помимо Фернандеша на награду претендовали Бен Чилвел («Челси»), Анжело Огбонна («Вест Хэм»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).

