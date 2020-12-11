Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам ноября.
Этого звания удостоился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
В прошлом месяце португалец забил четыре гола и сделал один ассист в четырех матчах АПЛ.
Помимо Фернандеша на награду претендовали Бен Чилвел («Челси»), Анжело Огбонна («Вест Хэм»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).
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Источник: Официальный твиттер АПЛ