Городов, Кайо и Берг – в старте «Краснодара». Хаверц, Абрахам и Ковачич выйдут у «Челси»

«Краснодар» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 6-го утра группового этапа Лиги чемпионов.
«Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Вилена, Кабелла, Ольссон, Классон, Берг, Вандерсон.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич, Хаверц, Эмерсон, Анджорин, Абрахам.
- Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- При любом исходе матча «Челси» останется на первом месте в группе, а «Краснодар» – на третьем.
Источник: сайт УЕФА