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    Городов, Кайо и Берг – в старте «Краснодара». Хаверц, Абрахам и Ковачич выйдут у «Челси»

    «Краснодар» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 6-го утра группового этапа Лиги чемпионов.

    «Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Вилена, Кабелла, Ольссон, Классон, Берг, Вандерсон.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич, Хаверц, Эмерсон, Анджорин, Абрахам.

    • Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • При любом исходе матча «Челси» останется на первом месте в группе, а «Краснодар» – на третьем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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