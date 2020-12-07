Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА – быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня... Перехваты, борьба – ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

В любом случае команда – бойцы. Самоотдача – топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», – написал Глушаков в своем инстаграме.

Игра завершилась ничьей 2:2.

Глушаков провел на поле все 90 минут.