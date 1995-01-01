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    Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА – быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня... Перехваты, борьба – ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

    В любом случае команда – бойцы. Самоотдача – топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», – написал Глушаков в своем инстаграме.

    • Игра завершилась ничьей 2:2.
    • Глушаков провел на поле все 90 минут.

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    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19210

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Скромничает Дениска, сыграл очень прилично, результативно. Если пас отдавал не с закрытыми глазами, вообще здорово.

      0
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      Рейтинг: -82

      net zenit1967 1 час назад

      не забил!вот и не доволен!мирзов доволен!он забил!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2015

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      По перехватам был хорош. Плюс голевой пас.

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