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Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

7 декабря 2020, 10:31
3

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА – быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня... Перехваты, борьба – ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

В любом случае команда – бойцы. Самоотдача – топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», – написал Глушаков в своем инстаграме.

  • Игра завершилась ничьей 2:2.
  • Глушаков провел на поле все 90 минут.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Глушаков Денис
Комментарии (3)
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СвинкаСправедливости
1607326618
По перехватам был хорош. Плюс голевой пас.
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DOCTOR PENALTY
1607329854
Скромничает Дениска, сыграл очень прилично, результативно. Если пас отдавал не с закрытыми глазами, вообще здорово.
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Burtaze
1607332175
был бы доволен , что вообще ещё где то играет
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