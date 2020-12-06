Шапи: «Коронавирус – серьезная история. Он разрушает ритм организма»

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о влиянии коронавируса на организм. По его словам, последствия заболевания ощущаются долго.

– Не секрет, что весной ты переболел COVID-19. Отразилась ли болезнь на тебе в долгосрочной перспективе?

– Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма.

Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму.