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    Шапи: «Коронавирус – серьезная история. Он разрушает ритм организма»

    Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о влиянии коронавируса на организм. По его словам, последствия заболевания ощущаются долго.

    – Не секрет, что весной ты переболел COVID-19. Отразилась ли болезнь на тебе в долгосрочной перспективе?

    – Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма.

    Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму.

    • Сулейманов стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, забил 2 гола.
    • «Краснодар» идет в таблице 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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