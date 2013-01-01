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    Фернандес, Дзагоев, Шкурин – в старте ЦСКА; Тихонов, Глушаков, Мирзов сыграют у «Химок»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Шкурин, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Куат.

    Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1984

      CSKA57 3 минуты назад

      Надо же, "лучший бомбардир" в запасных... С чего бы это?

      0
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      Рейтинг: +9920

      JTherry 5 минут назад

      а почему Васин не в старте?)

      0
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      Рейтинг: +1286

      yarik1_78 21 минуту назад

      Шкурин?Ну всё,п....ц!

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 34 минуты назад

      Ну надо же. Любимчики на лавке

      0
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      Рейтинг: +1168

      elessar arnor 36 минут назад

      о да, так приятно видеть пу х л яша на банке!

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