Фернандес, Дзагоев, Шкурин – в старте ЦСКА; Тихонов, Глушаков, Мирзов сыграют у «Химок»

Надо же, "лучший бомбардир" в запасных... С чего бы это?
Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Шкурин, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Куат.
Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.