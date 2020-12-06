«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ за всю историю по набранным волевым очкам

После победы над «Вест Хэмом» (3:1) в 11-м туре АПЛ у «Манчестер Юнайтед» стало 385 очков, добытых за всю историю турнира в матчах, где команда уступала по ходу встречи. Это лучший показатель среди всех клубов.
«Юнайтед» опередил «Тоттенхэм» у которого 383 таких волевых очка. Третий – «Арсенал».
- Манчестерцы идут сейчас в таблице в зоне Лиги чемпионов.
- На следующей неделе «Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов с «Лейпцигом» (8 декабря).
- Следующий соперник по АПЛ – «Манчестер Сити» (12 декабря).
Источник: твиттер OptaJoe