Главные новости дня. Газизов может сменить Кикнадзе в «Локомотиве», «Зенит» намерен купить форварда Гонсалеса

«Зенит» планирует купить форварда «Штутгарта» Гонсалеса.

Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров Лиги чемпионов. У него 47 голов.

Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было».

«РБ-Спорт»: три клуба РПЛ рассматривают Евсеева на пост главного тренера.

Месси оштрафован на 600 евро за футболку в память о Марадоне, «Барселона» – на 350.

Федотова дисквалифицировали на три игры за нецензурные выражения в адрес судьи.

Гомес в матче с «Мидтьюлландом» отказался выполнять установку тренера. В перерыве Гасперини заменил игрока.

Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз».

Газизов может сменить в «Локомотиве» Кикнадзе.

Metaratings: «Локомотив» принял решение об отставке Кикнадзе.