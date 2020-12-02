Месси оштрафован на 600 евро за футболку в память о Марадоне, «Барселона» – на 350

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил наказание за снятие футболки в матче 11-го тура Примеры против «Осасуны» (4:0).

Месси снял футболку «Барселоны» во время празднования гола. Под ней была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине, под которым играл Диего Марадона , скончавшийся 25 ноября.

, скончавшийся 25 ноября. За это Месси получил желтую карточку.

Сегодня Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал Месси на 600 евро, а «Барселону» – на 350 евро.

Каталонский клуб подаст апелляцию.