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    Месси оштрафован на 600 евро за футболку в память о Марадоне, «Барселона» – на 350

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил наказание за снятие футболки в матче 11-го тура Примеры против «Осасуны» (4:0).

    • Месси снял футболку «Барселоны» во время празднования гола. Под ней была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине, под которым играл Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября.
    • За это Месси получил желтую карточку.

    Сегодня Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал Месси на 600 евро, а «Барселону» – на 350 евро.

    Каталонский клуб подаст апелляцию.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии11
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      Рейтинг: +80953

      zigbert 13 минут назад

      Десятый номер не является каким либо политическим подтекстом. Можно было ограничится желтой карточкой.

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      Рейтинг: -18

      fabo26 37 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +740

      Semargl18 1 час назад

      оштрафовали лять.. да он в минуту больше получает...

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      Рейтинг: +106

      Maga Ingush 1 час назад

      Что?? Какая нафиг эпиляция? Они че реально на столько жмоты? 950 евро... Да в Испании средняя зарплата 2-3 тыс евро. А средний доход в месяц барсы наверное сотни млн евро

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      Рейтинг: +5390

      серега кашин 2 часа назад

      он за такие деньги и срать не сядет, так что ему пох

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      Рейтинг: +1414

      Nevsky_RU 3 часа назад

      В РФ штраф был бы в разы больше)) 2000-3000 евриков, не меньше. Х*ли страна богачей и магнатов, куда босой Европе до нас

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      Рейтинг: +180

      artydoc 3 часа назад

      А если бы у Месси была футболка с надписью "Жизнь ********* имеет значение", то ему бы премию дали.

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      Рейтинг: +180

      artydoc > artydoc 3 часа назад

      за звездачками слово на П начинается на ОВ кончается

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      Рейтинг: +4491

      dinar7777dinar > artydoc 1 час назад

      такое может быть только в голубой помойке глором который ты являешься ! Забыл кто у вас дрочуба и кто поет голубую луну?

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      Рейтинг: +63

      Нам не нужен такой футбол 3 часа назад

      Что за суммы бешеные такие? Это как меня на 10 копеек оштрафовать.

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      Рейтинг: +1414

      Nevsky_RU > Нам не нужен такой футбол 3 часа назад

      На 0.00001 скорее

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