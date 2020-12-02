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  • Месси оштрафован на 600 евро за футболку в память о Марадоне, «Барселона» – на 350

Месси оштрафован на 600 евро за футболку в память о Марадоне, «Барселона» – на 350

2 декабря 2020, 15:42
10

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил наказание за снятие футболки в матче 11-го тура Примеры против «Осасуны» (4:0).

  • Месси снял футболку «Барселоны» во время празднования гола. Под ней была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине, под которым играл Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября.
  • За это Месси получил желтую карточку.

Сегодня Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал Месси на 600 евро, а «Барселону» – на 350 евро.

Каталонский клуб подаст апелляцию.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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Нам не нужен такой футбол
1606913582
Что за суммы бешеные такие? Это как меня на 10 копеек оштрафовать.
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artydoc
1606913913
А если бы у Месси была футболка с надписью "Жизнь ********* имеет значение", то ему бы премию дали.
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Nevsky_RU
1606914340
В РФ штраф был бы в разы больше)) 2000-3000 евриков, не меньше. Х*ли страна богачей и магнатов, куда босой Европе до нас
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серега кашин
1606917565
он за такие деньги и срать не сядет, так что ему пох
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Maga Ingush
1606918223
Что?? Какая нафиг эпиляция? Они че реально на столько жмоты? 950 евро... Да в Испании средняя зарплата 2-3 тыс евро. А средний доход в месяц барсы наверное сотни млн евро
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Semargl18
1606921002
оштрафовали лять.. да он в минуту больше получает...
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zigbert
1606924401
Десятый номер не является каким либо политическим подтекстом. Можно было ограничится желтой карточкой.
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