Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров Лиги чемпионов. У него 47 голов

«Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в составе мюнхенцев забил нападающий Томас Мюллер.

Для немца этот мяч стал 47-м на турнире. Он поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Рекордсмен – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (131 гол).

@esmuellert_ is now among the top 10 all-time @ChampionsLeague goalscorers #MiaSanMia pic.twitter.com/Dca0iEMZ5v