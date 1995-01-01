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    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Химкам» и потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах

    «Краснодар» уступил «Химкам» в матче 16-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 67-й минуте забил форвард подмосковного клуба Мохамед Конате.

    Это седьмое поражение команды Мурада Мусаева в восьми последних матчах во всех турнирах. «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Химки – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Конате, 67.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон (Вандерсон, 60), Кайо, Вильена (Ольссон, 46), Кабелла (Чернов, 77), Сулейманов (Уткин, 68), Берг (Ари, 68).

    Предупреждения: Конате, 32; Дядюн, 60; Мирзов, 90+5 – Кайо, 22; Ари, 90+1; Газинский, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии49
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      Рейтинг: +859

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      не отправиться бы в фнл этим годом.

      0
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      Рейтинг: +2397

      Из Твери Леха > Серёга Краснодарский 57 минут назад

      После перерыва будут набирать очки, вот увидишь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +341

      Каменный стояк 1 час назад

      Химки идут на чемпионство

      1
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    • ...
      Рейтинг: +302

      Drapik 1 час назад

      нудный чемпионат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43407

      portero 2 часа назад

      Мусаева когда в отставку???

      Уже как бы нет охоты это всё смотреть...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Кузьмич на трибуне > portero 1 час назад

      придётся посмотреть ещё и поражение от Рена.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      vladimir-7 2 часа назад

      У российских команд на два фронта сил не хватает и РФС им не помогает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1146

      elessar arnor > vladimir-7 2 часа назад

      хотели в лч, пусть огребают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14266

      vladimir-7 > elessar arnor 23 минуты назад

      Если так рассуждать, то может быть, вообще, футболом
      не стоит заниматься.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9465

      JTherry 2 часа назад

      Краснодар еле ползает по полю, а Мусаев психанул, бросая бутылку и споря с судьей, не по делу, команда посыпалась из-за тренерских решений... и ударов в створ ворот - 1(( и это после 2:7 в первом круге... хорошо хоть Мусаев сказал про судейство: "Проблема не в нем, проблема в нас"...

      3
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      Рейтинг: +2220

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Мне со стороны показалось, что команда сливает тренера. Видимо всё очень плохо в стане Быков. Даже и не знаю, что буде в очередном туре ЛЧ. Если быки не могут Химки одолеть, что тогда будет с Реном.

      2
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      Рейтинг: +9465

      JTherry > Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Мусаев для Галицкого - ставка надолго, никто его сливать не будет: а зачем? если разобраться логически - кто из наших тренеров выглядел достойно в еврокубках и в чемпионате? игра на два фронта, по сути, никому не удалась...

      1
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      Рейтинг: +2220

      Кузьмич на трибуне > JTherry 1 час назад

      За Краснодаром слежу с тех пор как команду возглавлял Кононов. Пожалуй именно тогда появился фирменный стиль Краснодара. С тех пор в Краснодаре остался только Газинский, который и даже тенью не похож на того Газинского, нет в команде ни Мамаева, ни Перейры, ни Гранквиста. Да и самого от Краснодара осталось лишь название.

      1
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      Рейтинг: +859

      Серёга Краснодарский > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Вы правы все по накатаной что поставил Кононов.

      0
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      Рейтинг: +2397

      Из Твери Леха > Кузьмич на трибуне 55 минут назад

      А какой смысл сливать тренера легионерам, например? Бабло им капает, бонусы идут, а кто там тренер им вообще по барабану по сути. Да и давно ли игроки занимались подобным в последнее время в других клубах?

      0
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      Рейтинг: +521

      Вальдемар IV > JTherry 52 минуты назад

      а место в рпл? если бы рабы так упали уже нытья было больше, чем нас засуживают, мы снимаемся, рады, что нет конкурента за призовые места

      0
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      Рейтинг: +521

      Вальдемар IV > Кузьмич на трибуне 49 минут назад

      что вы заладили с гранквистом, перейрой, стилем, они после клуба никому и не сдались, даже ушли бесплатно, а со стилем или нет, выше любимого четвертого не поднимались, тут надо ставить высокие задачи, или уже открыто заявить, что это игрушка-середняк одного самодура, чтобы мы не тратили бесплатно свое время на них, лично я каждый раз переступаю через себя включая рпл вообще, а так не будет этого сливного клуба и повода смотреть на кабинетную грызню не будет

      0
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      Рейтинг: +459

      Алекс636363 2 часа назад

      это была худшая игра в атаке краснодара. абсолютный провал

      1
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      Рейтинг: +2029

      Дедуктор 2 часа назад

      Если Галицкий такой упрямый ..., скажем мягко. То почему бы ему самому не начать тренировать "Краснодар"? Результат будет, как минимум, не хуже. Потому как с такими сильным составом игроков хуже результаты, я уж и не знаю, кто может показать.

      2
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      Рейтинг: +190

      zaichkin777@gmail.com 2 часа назад

      Очередной уже обсёр.

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