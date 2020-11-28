РПЛ. «Краснодар» проиграл «Химкам» и потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах

«Краснодар» уступил «Химкам» в матче 16-го тура РПЛ.

Единственный гол на 67-й минуте забил форвард подмосковного клуба Мохамед Конате.

Это седьмое поражение команды Мурада Мусаева в восьми последних матчах во всех турнирах. «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Химки – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Конате, 67.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон (Вандерсон, 60), Кайо, Вильена (Ольссон, 46), Кабелла (Чернов, 77), Сулейманов (Уткин, 68), Берг (Ари, 68).

Предупреждения: Конате, 32; Дядюн, 60; Мирзов, 90+5 – Кайо, 22; Ари, 90+1; Газинский, 90+6.

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