Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» проиграл «Химкам» и потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах

РПЛ. «Краснодар» проиграл «Химкам» и потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах

28 ноября 2020, 18:25
50

«Краснодар» уступил «Химкам» в матче 16-го тура РПЛ.

Единственный гол на 67-й минуте забил форвард подмосковного клуба Мохамед Конате.

Это седьмое поражение команды Мурада Мусаева в восьми последних матчах во всех турнирах. «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Химки – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Конате, 67.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон (Вандерсон, 60), Кайо, Вильена (Ольссон, 46), Кабелла (Чернов, 77), Сулейманов (Уткин, 68), Берг (Ари, 68).

Предупреждения: Конате, 32; Дядюн, 60; Мирзов, 90+5 – Кайо, 22; Ари, 90+1; Газинский, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семёнычев
1606577446
долго Краснодар старался выйти в ЛЧ... Вышел.... надо снова заходить в ЛЕ...
Ответить
Ломовка
1606577507
Мусаев - на выход. Всю эту злость в адрес арбитра после матча (красная Мусаеву) нужно выплескивать из себя во время игры, а не после. Это еще раз говорит о его низкой квалификации.
Ответить
Чехов на Садовой
1606577555
Судила - конченный мудак!
Ответить
vladik12
1606577619
Как написал комментатор здесь на "Бомбардире", будет не хуже, если заявить "Химки" вместо "Краснодара" на оставшиеся матчи ЛЧ.
Ответить
Боцман59rus
1606577861
Предыдущий сезон нужно было заканчивать раньше и не продолжать его, давая командам перерыв и полноценную подготовку на этот сезон , а сейчас лидеры ходят пешком и во всем у нас стали виноваты физруки,,,. Очнитесь, я бы на Клоппа и на Маура, Пепа посмотрел бы в таких условиях. Запомните в тренерах у нас физрук только Стас
Ответить
sobaka120982
1606578391
Ещё одного физрука гнать в шею
Ответить
Кузьмич на трибуне
1606579120
Мне со стороны показалось, что команда сливает тренера. Видимо всё очень плохо в стане Быков. Даже и не знаю, что буде в очередном туре ЛЧ. Если быки не могут Химки одолеть, что тогда будет с Реном.
Ответить
JTherry
1606579194
Краснодар еле ползает по полю, а Мусаев психанул, бросая бутылку и споря с судьей, не по делу, команда посыпалась из-за тренерских решений... и ударов в створ ворот - 1(( и это после 2:7 в первом круге... хорошо хоть Мусаев сказал про судейство: "Проблема не в нем, проблема в нас"...
Ответить
portero
1606580217
Мусаева когда в отставку???
Уже как бы нет охоты это всё смотреть...
Ответить
oyabun
1606588763
Обидно за Краснодар! Сильный же клуб, но пока в тренерах у него это недоразумение, не будет толку.
Ответить
Главные новости
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о текущем статусе команды
19:10
Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
1
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
2
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
1
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
9
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
10
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+