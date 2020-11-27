Марадона-младший – отцу: «Забери меня, когда придет мое время»

Сын Диего Марадоны оставил пост в инстаграме после смерти отца. Он узнал об уходе родственника из жизни, будучи в реанимации, где лечился от коронавируса.

«Я был очень счастлив с тобой, ты даже не представляешь. Я ощущал себя непобедимым. Буду скучать по тебе. Забери меня, когда придет мое время. Я всегда хотел быть рядом с тобой, с тобой я ничего не боюсь. Счастливого пути, люблю тебя», – написал Диего Марадона-младший.

Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.

Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.

Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.