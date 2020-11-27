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    Марадона-младший – отцу: «Забери меня, когда придет мое время»

    Сын Диего Марадоны оставил пост в инстаграме после смерти отца. Он узнал об уходе родственника из жизни, будучи в реанимации, где лечился от коронавируса.

    «Я был очень счастлив с тобой, ты даже не представляешь. Я ощущал себя непобедимым. Буду скучать по тебе. Забери меня, когда придет мое время. Я всегда хотел быть рядом с тобой, с тобой я ничего не боюсь. Счастливого пути, люблю тебя», – написал Диего Марадона-младший.

    • Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.
    • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
    • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.

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    Источник: инстаграм Диего Марадоны-младшего

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    27.11.2020 22:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1861

      kazak161 44 минуты назад

      Когда умер отец у меня на люстре в течение девяти дней кружились стеклянные подвесы, не смотря на то что все окна и двери были закрыты, всем говорил об этом но все отговаривали физикой и наукой, но я точно знаю что это все не связанно с нашем миром!

      0
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      Рейтинг: +4273

      playsh 1 час назад

      Да заберёт тебя отец к себе,не беспокойся,только не спеши.
      И чем позже заберёт,тем счастливее он будет.

      1
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      Рейтинг: +2090

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Молитва руке бога?

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