Марадона-младший – отцу: «Забери меня, когда придет мое время»

Когда умер отец у меня на люстре в течение девяти дней кружились стеклянные подвесы, не смотря на то что все окна и двери были закрыты, всем говорил об этом но все отговаривали физикой и наукой, но я точно знаю что это все не связанно с нашем миром!
Сын Диего Марадоны оставил пост в инстаграме после смерти отца. Он узнал об уходе родственника из жизни, будучи в реанимации, где лечился от коронавируса.
«Я был очень счастлив с тобой, ты даже не представляешь. Я ощущал себя непобедимым. Буду скучать по тебе. Забери меня, когда придет мое время. Я всегда хотел быть рядом с тобой, с тобой я ничего не боюсь. Счастливого пути, люблю тебя», – написал Диего Марадона-младший.
- Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.
- Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
- Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.