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  • Марадона-младший – отцу: «Забери меня, когда придет мое время»

Марадона-младший – отцу: «Забери меня, когда придет мое время»

27 ноября 2020, 22:20
2

Сын Диего Марадоны оставил пост в инстаграме после смерти отца. Он узнал об уходе родственника из жизни, будучи в реанимации, где лечился от коронавируса.

«Я был очень счастлив с тобой, ты даже не представляешь. Я ощущал себя непобедимым. Буду скучать по тебе. Забери меня, когда придет мое время. Я всегда хотел быть рядом с тобой, с тобой я ничего не боюсь. Счастливого пути, люблю тебя», – написал Диего Марадона-младший.

  • Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.
  • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
  • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Диего Марадоны-младшего
Аргентина Марадона Диего
Комментарии (2)
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Plyash
1606508782
Да заберёт тебя отец к себе,не беспокойся,только не спеши. И чем позже заберёт,тем счастливее он будет.
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kazak161
1606512556
Когда умер отец у меня на люстре в течение девяти дней кружились стеклянные подвесы, не смотря на то что все окна и двери были закрыты, всем говорил об этом но все отговаривали физикой и наукой, но я точно знаю что это все не связанно с нашем миром!
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