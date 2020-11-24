Уткин: «Сегодняшняя игра с «Лацио» покажет, чем является «Зенит» на самом деле»

Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня нет особенных иллюзий насчет результата, и вообще поинтересней матч «Зенита».

Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или – вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше.

Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь.

Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую.

В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является «Зенит» на самом деле», – написал Уткин.