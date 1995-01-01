Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Уткин: «Сегодняшняя игра с «Лацио» покажет, чем является «Зенит» на самом деле»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «У меня нет особенных иллюзий насчет результата, и вообще поинтересней матч «Зенита».

    Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или – вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше.

    Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь.

    Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую.

    В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является «Зенит» на самом деле», – написал Уткин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19193

      Боцман59rus 42 минуты назад

      С Брюгге показали уже)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18254

      bset 56 минут назад

      За Краснодаром и Локомотивом интересней в Лиге Чемпионов следить, чем за бесполезным денежным мешком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -235

      Alex_MI_5 1 час назад

      Чем? Неужто дерьмецом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2855

      Puddle 1 час назад

      ЖирноВася разучился в дверной проем проходить, не говоря о том, что мозг его деградирует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3236

      Гавроша 1 час назад

      Почему тут все время печатают уткина? Другие ресурсы его стыдятся, а тут каждый день это г.... пиарят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19011

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сколько можно показывать-то? Неужели до сих пор не видно?.. "*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3474

      TOMSON 2 часа назад

      В целом прав Василий. Вопросы есть к манере и тону высказывания, но ни как не к содержанию...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru