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    РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и покинули зону стыковых матчей

    Завершился заключительный матч 15-го тура РПЛ.

    «Химки» на выезде победили «Уфу» со счетом 2:1 и покинули зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в таблице. «Уфа» осталась на последнем месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Уфа – Химки – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кухарчук, 5; 0:2 – Трошечкин, 37; 1:2 – Йокич, 83.

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 46), Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Сысуев, 71), Камилов (Мрзляк, 46), Фольмер (Голубев, 46), Жамалетдинов, Андрич.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

    Предупреждения: Сухов, 39; Йокич, 76; Голубев, 82; Табидзе, 86; Мрзляк, 89 – Филин, 48; Глушаков, 53; Кухарчук, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9246

      paracetamol 8 минут назад

      Фуфу в пердив! На то она и фуфа.

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      Рейтинг: +18969

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Теперь понятно, почему Вадик уехал из Уфы.

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      Рейтинг: +10903

      alarm 13 минут назад

      стыдно за фармы спартака!

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      Рейтинг: +580

      Enter2006 15 минут назад

      Химки, с победой! Молодцы!!! )

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