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  • РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и покинули зону стыковых матчей

РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и покинули зону стыковых матчей

23 ноября 2020, 18:52
7

Завершился заключительный матч 15-го тура РПЛ.

«Химки» на выезде победили «Уфу» со счетом 2:1 и покинули зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в таблице. «Уфа» осталась на последнем месте.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Уфа – Химки – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кухарчук, 5; 0:2 – Трошечкин, 37; 1:2 – Йокич, 83.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 46), Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Сысуев, 71), Камилов (Мрзляк, 46), Фольмер (Голубев, 46), Жамалетдинов, Андрич.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Предупреждения: Сухов, 39; Йокич, 76; Голубев, 82; Табидзе, 86; Мрзляк, 89 – Филин, 48; Глушаков, 53; Кухарчук, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Химки
Комментарии (7)
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Enter2006
1606146775
Химки, с победой! Молодцы!!! )
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DOCTOR PENALTY
1606147082
Теперь понятно, почему Вадик уехал из Уфы.
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paracetamol
1606147187
Фуфу в пердив! На то она и фуфа.
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portero
1606147945
Жаль, надеялся на победу Уфы....
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andjelagulo
1606157682
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zigbert
1606158167
Химки с победой! Но Уфа билась до последней секунды и могла сравнять счет.
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