«Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

Супруга форварда сборной России Александра Соболева Елена сделала сюрприз по возвращении футболиста из Сербии, где команда проводила матч Лиги наций. Видео она опубликовала в закрытом инстаграме, а Руслан Абушкин разместил его в твиттере.

Соболева усыпала пол квартиры, ванну и постель лепестками цветов. Игрок женился, когда ему было 19 лет.

У Соболевых растет сын, родившийся в 2017 году.

Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.

Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.