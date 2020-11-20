«Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

Дрочубиньо позовите, будет наблюдать из соседней комнаты.
Супруга форварда сборной России Александра Соболева Елена сделала сюрприз по возвращении футболиста из Сербии, где команда проводила матч Лиги наций. Видео она опубликовала в закрытом инстаграме, а Руслан Абушкин разместил его в твиттере.
Соболева усыпала пол квартиры, ванну и постель лепестками цветов. Игрок женился, когда ему было 19 лет.
- У Соболевых растет сын, родившийся в 2017 году.
- Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
- Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.
Пф, отбой pic.twitter.com/R0uCS6SwBH— Руслан Абушкин (@abushkin2) November 20, 2020