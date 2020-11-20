«Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

Супруга форварда сборной России Александра Соболева Елена сделала сюрприз по возвращении футболиста из Сербии, где команда проводила матч Лиги наций. Видео она опубликовала в закрытом инстаграме, а Руслан Абушкин разместил его в твиттере.

Соболева усыпала пол квартиры, ванну и постель лепестками цветов. Игрок женился, когда ему было 19 лет.