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    «Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

    Супруга форварда сборной России Александра Соболева Елена сделала сюрприз по возвращении футболиста из Сербии, где команда проводила матч Лиги наций. Видео она опубликовала в закрытом инстаграме, а Руслан Абушкин разместил его в твиттере.

    Соболева усыпала пол квартиры, ванну и постель лепестками цветов. Игрок женился, когда ему было 19 лет.

    • У Соболевых растет сын, родившийся в 2017 году.
    • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
    • Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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