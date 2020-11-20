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  • «Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

«Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

20 ноября 2020, 21:58
46

Супруга форварда сборной России Александра Соболева Елена сделала сюрприз по возвращении футболиста из Сербии, где команда проводила матч Лиги наций. Видео она опубликовала в закрытом инстаграме, а Руслан Абушкин разместил его в твиттере.

Соболева усыпала пол квартиры, ванну и постель лепестками цветов. Игрок женился, когда ему было 19 лет.

  • У Соболевых растет сын, родившийся в 2017 году.
  • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
  • Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр
Комментарии (46)
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vladik12
1605898751
Лучше так, чем как Дзюба.
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Иван Петров 1986
1605899248
Ну и нахрена нам эта новость?
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O-Z
1605901050
Дрочубиньо позовите, будет наблюдать из соседней комнаты.
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paracetamol
1605904035
Дрочить не пришлось...
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JI e x a
1605905334
Если бы Дзюбу жена так почаще встречала, он не попал бы в такую неловкую ситуацию с анонизмом....
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vladik12
1605905518
Лучше бы кастрюлей классного борща встретила. Подставить пелотку любая может.
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Томик
1605912014
Сомнительные лавры Юриной жены покоя не дают? Да делайте что хотите, но не всё надо выкладывать на всеобщее обозрение. Ну и в Бомбардире тоже вся фантазия похоже заканчивается. Будем теперь обсуждать чем жены футболистов занимаются.
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slavа0508
1605939198
Запись в студию,ведь сейчас это стало модным всю личную жизнь наружу выворачивать,,,,
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AtticusFinch1
1605941469
Бомбардир...что за уета?На кой хрен нам эта новость?
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ItalianFootball
1605943208
лучше б картошки пожарила))))
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