Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России»

Своими беспонтовыми комментами Газизов стал надоедать. Не повезло Спартаку с ген. директором. Не закрываются слабые места в составе, а болтовни все больше.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итог матча Россия – Турция (2:3) в Лиге наций.
«Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату. Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.
Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», – сказал Газизов.
- Сборная Россия проиграла Турции со счетом 2:3.
- Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.