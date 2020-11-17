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    Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итог матча РоссияТурция (2:3) в Лиге наций.

    «Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату. Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

    Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», – сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5119

      NewLife 1 час назад

      Своими беспонтовыми комментами Газизов стал надоедать. Не повезло Спартаку с ген. директором. Не закрываются слабые места в составе, а болтовни все больше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3675

      Cleaner 1 час назад

      Нулю Соболеву нет места даже в Спартаке. Какая ему сборная?!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3675

      Cleaner 1 час назад

      Шикарно. Наверное потому команда и проиграла...

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