Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итог матча Россия – Турция (2:3) в Лиге наций.

«Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату. Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», – сказал Газизов.