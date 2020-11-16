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  • Бывший директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды взяли ЛЧ»

Бывший директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды взяли ЛЧ»

16 ноября 2020, 18:54
5

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о главной проблеме команды в последние годы.

«Вина за поражения последних лет лежит на руководстве «Барселоны». Команда должна быть сбалансированной.

Мы проиграли Ла Лигу (сезон-2013/14 – прим. «Бомбардира») из-за гола Година после углового. Проиграли еще один чемпионат «Реалу» (сезон-2016/17 – прим. «Бомбардира») из-за гола Рамоса.

«Реал» брал Лигу чемпионов после гола Рамоса с углового. Мы, в свою очередь, проиграли в Риме и на «Энфилде» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды победили в Лиге чемпионов, и нас называли бы лучшей командой в истории», – сказал Бордас.

  • «Барселона» идет на восьмом месте в Ла Лиге.
  • Каталонцы – первые в группе ЛЧ.

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Рома Ливерпуль
Комментарии (5)
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Синитсосит
1605550080
чертов гений, а если бы им нельзя было трогать мяч, то вы чемпионы навсегда, вас полудурков где размножают
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kriwosheewvalera
1605550665
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://take.im/nKcHg
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ItalianFootball
1605597959
А не будь соперников так вообще загуляли б. Молодец.
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Hektor 84
1606136908
Детское мышление. Этот типок не родственник ген директора зинита Медведева?
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