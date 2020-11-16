Бывший директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды взяли ЛЧ»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о главной проблеме команды в последние годы.

«Вина за поражения последних лет лежит на руководстве «Барселоны». Команда должна быть сбалансированной.

Мы проиграли Ла Лигу (сезон-2013/14 – прим. «Бомбардира») из-за гола Година после углового. Проиграли еще один чемпионат «Реалу» (сезон-2016/17 – прим. «Бомбардира») из-за гола Рамоса.

«Реал» брал Лигу чемпионов после гола Рамоса с углового. Мы, в свою очередь, проиграли в Риме и на «Энфилде» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды победили в Лиге чемпионов, и нас называли бы лучшей командой в истории», – сказал Бордас.