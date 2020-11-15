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    Бывший директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды взяли ЛЧ»

    Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о главной проблеме команды в последние годы.

    «Вина за поражения последних лет лежит на руководстве «Барселоны». Команда должна быть сбалансированной.

    Мы проиграли Ла Лигу (сезон-2013/14 – прим. «Бомбардира») из-за гола Година после углового. Проиграли еще один чемпионат «Реалу» (сезон-2016/17 – прим. «Бомбардира») из-за гола Рамоса.

    «Реал» брал Лигу чемпионов после гола Рамоса с углового. Мы, в свою очередь, проиграли в Риме и на «Энфилде» из-за угловых. Не будь их, мы бы дважды победили в Лиге чемпионов, и нас называли бы лучшей командой в истории», – сказал Бордас.

    • «Барселона» идет на восьмом месте в Ла Лиге.
    • Каталонцы – первые в группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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