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    Судебное заседание по делу Широкова назначено на 25 ноября

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал дату первого судебного заседания по делу.

    «Суд пройдет 25 ноября в Судебном участке мирового судьи № 105. Слушание дела назначено на 9:30», – сообщил адвокат.

    • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
    • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

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    Источник: Sport24

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      Garrincha58 5 минут назад

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