Судебное заседание по делу Широкова назначено на 25 ноября

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал дату первого судебного заседания по делу.

«Суд пройдет 25 ноября в Судебном участке мирового судьи № 105. Слушание дела назначено на 9:30», – сообщил адвокат.