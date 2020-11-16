Судебное заседание по делу Широкова назначено на 25 ноября

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Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, назвал дату первого судебного заседания по делу.
«Суд пройдет 25 ноября в Судебном участке мирового судьи № 105. Слушание дела назначено на 9:30», – сообщил адвокат.
- Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
- Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
- Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).