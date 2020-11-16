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    Павлюченко: «Сборной не хватает Дзюбы, но Черчесов правильно поступил, что не вызвал его»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о невызове в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Конечно, Дзюба – это основной форвард сборной. С ним сборная смотрится по-другому, ребята знают, как играть, как подстраиваться под Артема, какие передачи делать в штрафную, когда он там, это уже наигранная система.

    Не хватает, конечно, Дзюбы, но я считаю, что Станислав Саламович [Черчесов] правильно поступил, что не вызвал его на этот сбор, потому что в той ситуации, в которую Артем попал, ему 100% нужно было остаться дома с семьей.

    Оказавшись в такой ситуации, приехать в сборную, наверное, неправильно, было не до игр. Было бы большое внимание к сборной, корреспонденты сейчас бы трогали и Дзюбу, и игроков по этому поводу, поэтому я считаю правильно, что Станислав Саламович освободил Дзюбу», – сказал Павлюченко.

    • 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
    • С 2018 года он был капитаном сборной России.
    • Команда сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеской встрече и уступила Турции (2:3) в Лиге наций.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3664

      Cleaner 30 минут назад

      Нужны очки - нужен Дзюба. Важно целомудрие - не нужен Дзюба. Такой вот выбор.

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      Рейтинг: +11888

      Garrincha58 1 час назад

      Ещё раз повторяю для тупых спящих гигантов без Дзюбы сборная играла на порядок лучше в плане прессинга так вообще классно с ним так играть не смогут потому что прессинг с Дзюбой не возможен он медлителен и совершенно в этом компоненте бесполезен, а забивать и без него могут мы вчера в этом убедились и только досадное удаление в этом помешало, а так бы точно ещё пару голов туркам забили

      -1
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      Рейтинг: +238

      Маленький 1 час назад

      Капитан дрочевидность нам не нужен!

      0
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      Рейтинг: +9075

      paracetamol 1 час назад

      Лучше проиграть, чем вызвать Дзюбу - Павлюченко!

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