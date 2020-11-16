Павлюченко: «Сборной не хватает Дзюбы, но Черчесов правильно поступил, что не вызвал его»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о невызове в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Конечно, Дзюба – это основной форвард сборной. С ним сборная смотрится по-другому, ребята знают, как играть, как подстраиваться под Артема, какие передачи делать в штрафную, когда он там, это уже наигранная система.

Не хватает, конечно, Дзюбы, но я считаю, что Станислав Саламович [Черчесов] правильно поступил, что не вызвал его на этот сбор, потому что в той ситуации, в которую Артем попал, ему 100% нужно было остаться дома с семьей.

Оказавшись в такой ситуации, приехать в сборную, наверное, неправильно, было не до игр. Было бы большое внимание к сборной, корреспонденты сейчас бы трогали и Дзюбу, и игроков по этому поводу, поэтому я считаю правильно, что Станислав Саламович освободил Дзюбу», – сказал Павлюченко.