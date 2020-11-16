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  • Павлюченко: «Сборной не хватает Дзюбы, но Черчесов правильно поступил, что не вызвал его»

Павлюченко: «Сборной не хватает Дзюбы, но Черчесов правильно поступил, что не вызвал его»

16 ноября 2020, 12:31
6

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о невызове в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Конечно, Дзюба – это основной форвард сборной. С ним сборная смотрится по-другому, ребята знают, как играть, как подстраиваться под Артема, какие передачи делать в штрафную, когда он там, это уже наигранная система.

Не хватает, конечно, Дзюбы, но я считаю, что Станислав Саламович [Черчесов] правильно поступил, что не вызвал его на этот сбор, потому что в той ситуации, в которую Артем попал, ему 100% нужно было остаться дома с семьей.

Оказавшись в такой ситуации, приехать в сборную, наверное, неправильно, было не до игр. Было бы большое внимание к сборной, корреспонденты сейчас бы трогали и Дзюбу, и игроков по этому поводу, поэтому я считаю правильно, что Станислав Саламович освободил Дзюбу», – сказал Павлюченко.

  • 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
  • С 2018 года он был капитаном сборной России.
  • Команда сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеской встрече и уступила Турции (2:3) в Лиге наций.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (6)
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paracetamol
1605520100
Лучше проиграть, чем вызвать Дзюбу - Павлюченко!
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Маленький
1605521615
Капитан дрочевидность нам не нужен!
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Garrincha58
1605522357
Ещё раз повторяю для тупых спящих гигантов без Дзюбы сборная играла на порядок лучше в плане прессинга так вообще классно с ним так играть не смогут потому что прессинг с Дзюбой не возможен он медлителен и совершенно в этом компоненте бесполезен, а забивать и без него могут мы вчера в этом убедились и только досадное удаление в этом помешало, а так бы точно ещё пару голов туркам забили
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Ловкий Бубен
1605549907
Наверное первый раз соглашусь с Павлюченко, не хватает...и правильно что не вызвал , пусть посидит покумекает чуток
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nemolod
1605553791
Пора эту историю поскорее забыть и вернуться к чисто футбольным проблемам,потому что завтра,может еще кто-нибудь из состава сборной попасть в какую-нибудь переделку-если он основной форвард так пусть это он доказывает на поле в каждом матче,а главный тренер должен четко определиться способен футболист усилить игру или нет,а не отвлекаться на морализмы! Впереди Евро,а с составом полная неясность,последние матчи наглядно показывают,что команда не то что не может бороться за высокие места,но и даже отыграться! Не упоминаю и о том,что в следующем году сборной предстоит проводить еще отбор на ЧМ-2022,но дико сомневаюсь,что с нынешней игрой она сможет туда попасть!
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