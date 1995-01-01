Кузяев: «Показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

хоть на 1 канале комментаторы и из низшей лиги, но я соглашусь, пенальти не было! а по делу, турнир за очки в рейтинге УЕФА, а ВАР не придумали там...кисло как то
Полузащитник сборной России Далер Кузяев дал комментарий после матча Лиги наций с Турцией (2:3).
– В начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, и пришлось перестраиваться.
– Что скажешь про эпизод с пенальти?
– Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Но нужно посмотреть видео. Насколько я помню, я не касался нападающего.
– Насколько тяжело было столько времени играть в меньшинстве?
– Было непросто, но мы выглядели не хуже, были моменты. Даже не сказать, что турки играли в большинстве. Считаю, очень достойно провели матч, как минимум на ничью мы наиграли.
– Могли сравнять счет?
– Думаю, да.
– Впереди матч с Сербией. Как тебе соперник?
– Соперник непростой. По игре в Москве мы помним, что вначале сербы владели преимуществом, даже были опасные моменты, но мы победили. Будет очень непростая игра, должны умереть на поле и постараться взять три очка.
- Россияне играли в меньшинстве с 24-й минуты – красную карточку получил Андрей Семенов.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Россия.