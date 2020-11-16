Кузяев: «Показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев дал комментарий после матча Лиги наций с Турцией (2:3).

– В начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, и пришлось перестраиваться.

– Что скажешь про эпизод с пенальти?

– Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Но нужно посмотреть видео. Насколько я помню, я не касался нападающего.

– Насколько тяжело было столько времени играть в меньшинстве?

– Было непросто, но мы выглядели не хуже, были моменты. Даже не сказать, что турки играли в большинстве. Считаю, очень достойно провели матч, как минимум на ничью мы наиграли.

– Могли сравнять счет?

– Думаю, да.

– Впереди матч с Сербией. Как тебе соперник?

– Соперник непростой. По игре в Москве мы помним, что вначале сербы владели преимуществом, даже были опасные моменты, но мы победили. Будет очень непростая игра, должны умереть на поле и постараться взять три очка.