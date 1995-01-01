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    Кузяев: «Показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев дал комментарий после матча Лиги наций с Турцией (2:3).

    – В начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, и пришлось перестраиваться.

    – Что скажешь про эпизод с пенальти?

    – Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Но нужно посмотреть видео. Насколько я помню, я не касался нападающего.

    – Насколько тяжело было столько времени играть в меньшинстве?

    – Было непросто, но мы выглядели не хуже, были моменты. Даже не сказать, что турки играли в большинстве. Считаю, очень достойно провели матч, как минимум на ничью мы наиграли.

    – Могли сравнять счет?

    – Думаю, да.

    – Впереди матч с Сербией. Как тебе соперник?

    – Соперник непростой. По игре в Москве мы помним, что вначале сербы владели преимуществом, даже были опасные моменты, но мы победили. Будет очень непростая игра, должны умереть на поле и постараться взять три очка.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      inzek 11 минут назад

      хоть на 1 канале комментаторы и из низшей лиги, но я соглашусь, пенальти не было! а по делу, турнир за очки в рейтинге УЕФА, а ВАР не придумали там...кисло как то

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