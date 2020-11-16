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  • Кузяев: «Показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

Кузяев: «Показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

16 ноября 2020, 01:01
6

Полузащитник сборной России Далер Кузяев дал комментарий после матча Лиги наций с Турцией (2:3).

– В начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, и пришлось перестраиваться.

– Что скажешь про эпизод с пенальти?

– Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Но нужно посмотреть видео. Насколько я помню, я не касался нападающего.

– Насколько тяжело было столько времени играть в меньшинстве?

– Было непросто, но мы выглядели не хуже, были моменты. Даже не сказать, что турки играли в большинстве. Считаю, очень достойно провели матч, как минимум на ничью мы наиграли.

– Могли сравнять счет?

– Думаю, да.

– Впереди матч с Сербией. Как тебе соперник?

– Соперник непростой. По игре в Москве мы помним, что вначале сербы владели преимуществом, даже были опасные моменты, но мы победили. Будет очень непростая игра, должны умереть на поле и постараться взять три очка.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия Турция Кузяев Далер
Комментарии (6)
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inzek
1605480240
хоть на 1 канале комментаторы и из низшей лиги, но я соглашусь, пенальти не было! а по делу, турнир за очки в рейтинге УЕФА, а ВАР не придумали там...кисло как то
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Просто-333
1605501555
Когда кажется- креститься надо
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petrucho-spb
1605516385
Сыграл носком в мяч, а потом уже турок сам врезается в ногу. Внимательнее смотрим!
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Дядя Серёжа
1605518152
Пенальти не было, повод был. Не давать поводов - в футбол не играть. Правда и футбол был...
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paracetamol
1605520443
Я тоже видел, что Кузя сыграл в мяч. Почему не видел судья, вот в чем вопрос?
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polt
1605527533
"...как минимум на ничью мы наиграли." Для тупых, вы наиграли на поражение 2:3. И что значит, показалось, что пенальти не было, т.е. сознательно делал подкат на пенальти?
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