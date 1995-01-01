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    Арбитр Федотов – об удалении Семенова: «Польский судья не разобрался, нарушения не было»

    Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение об удалении Андрея Семенова в матче Лиги наций между сборными Турции и России.

    «Была обыкновенная борьба за позицию Семенова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семенова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семенова, то это красная карточка», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9353

      ilichkadr 47 минут назад

      Очередное доказательство того, что судейство в Европе ещё похлеще нашего. Удалил за просто так, назначил пенальти, которого не было.......и всё нормально. Казарцев с Мешковым и Кукуяном такого не допустили бы беспредела.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3661

      Cleaner 1 час назад

      ПОЛЬСКИЙ судья. Судит игру сборной РОССИИ! О чем тут еще говорить...(

      2
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      Рейтинг: +540

      Хейтер Аларм > Cleaner 55 минут назад

      Это тоже самое, если б матч Армении судил азербайджанец

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