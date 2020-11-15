Арбитр Федотов – об удалении Семенова: «Польский судья не разобрался, нарушения не было»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение об удалении Андрея Семенова в матче Лиги наций между сборными Турции и России.

«Была обыкновенная борьба за позицию Семенова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семенова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семенова, то это красная карточка», – сказал Федотов.