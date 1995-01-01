Арбитр Федотов – об удалении Семенова: «Польский судья не разобрался, нарушения не было»

Очередное доказательство того, что судейство в Европе ещё похлеще нашего. Удалил за просто так, назначил пенальти, которого не было.......и всё нормально. Казарцев с Мешковым и Кукуяном такого не допустили бы беспредела.
Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение об удалении Андрея Семенова в матче Лиги наций между сборными Турции и России.
«Была обыкновенная борьба за позицию Семенова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семенова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семенова, то это красная карточка», – сказал Федотов.
- Семенов получил прямую красную карточку за фол последней надежды в первом тайме.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.