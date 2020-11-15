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  • Арбитр Федотов – об удалении Семенова: «Польский судья не разобрался, нарушения не было»

Арбитр Федотов – об удалении Семенова: «Польский судья не разобрался, нарушения не было»

15 ноября 2020, 21:13
5

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение об удалении Андрея Семенова в матче Лиги наций между сборными Турции и России.

«Была обыкновенная борьба за позицию Семенова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семенова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семенова, то это красная карточка», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия Турция Семенов Андрей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1605468132
Очередное доказательство того, что судейство в Европе ещё похлеще нашего. Удалил за просто так, назначил пенальти, которого не было.......и всё нормально. Казарцев с Мешковым и Кукуяном такого не допустили бы беспредела.
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inzek
1605480552
если по уму, то поляк больше не должен судить матчи сборных
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Вомбат
1605515589
Фолы были с обеих сторон, но первым толкнул турок. У Семенова после этого сработал рефлекс.
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