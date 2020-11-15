Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Семенов получил красную карточку. Турция сравняла счет

    В эти минуты проходит матч Лиги наций между сборными Турции и России.

    Счет на 11-й минуте открыл полузащитник Денис Черышев.

    На 24-й минуте после фола последней надежды красную карточку получил защитник Андрей Семенов. Спустя несколько минут Турция сравняла счет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +614

      Lilipyt 42 минуты назад

      просто удивительно за что удалили игрок уже ушел в край поля это уже не выход один в один тем более это не фол где вырывают с ногами, почему не получил красную гильерме за игру рукой в штрафной. нонсенс не более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      serglider 1 час назад

      В 3/4 состава сборной, кривоногие недоразумения, не умеющие толком играть в футбол! Что вы хотите, если турок с мячом бегает быстрее, чем российский футболер бежит за ним без меча))) И это Турция! Как усатый собрался играть с Германией, Францией, Испанией и еще сорока с лишним сборных стоящих выше России в рейтенге ФИФА? На дурачка "выскочили" в Лиге Наций за счет раннего начала чемпионата, когда наши футболеры имели больший игровой тонус... Сегодня соперники "подтянулись" наши футболеры ожидаемо начали сдуваться, так что все закономерно! Черчесова нужно гнать взашей из сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Виноват Джикия ! Именно по центру бежал турок ! И кстати я не увидел нарушения Семенова...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

      Смени аву на " АнтиДжикия " или просто " Дурак " - извини , но это правда (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 час назад

      Посмотри повторы дурик !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

      А какие на хер повторы , если дебил Оздоев отдает НЕ ГЛЯДЯ , ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ , НИКОМУ не нужный пас ((( . Даже Семенова не буду винить , хотя , как показал расклад матча , лучше бы он не фолил , но " все мы умны опосля " .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 час назад

      Тебе , как начинающему болельщику обьясняю Никогда не ругайся ! Оздоева ты хвалишь в своих комментариях всегда, но это не футболист уровня Зенита и тем более сборной , в центре должен был встречать Твой брат Джикия , но он бегал не понятно , где. И , кстати нарушения у Семенова не было .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 58 минут назад

      Буду знать , что ты астон , гром1987 и боцман в одном лице , а точнее идиот !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 41 минуту назад

      Ну ты даун ((( Во первых - думаю что ты мне в сынки годишься , " дружок " , во вторых ВСЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ болею за Спартак и никогда не хвалил Оздоева ( прежде чем что то говорить - изучи тему ) , твоё предвзятое отношение к Джикии видно невооруженным взглядом , нарушение Семенова - спорный момент , но усмотреть нарушение и фол последней надежды , при отсутствии ВАР можно . И , да - кёрлинг тоже интересный вид спорта , подумай , ведь футбол - явно не твоё )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 40 минут назад

      Кстати , астон , гром1987 и боцман - не я , ну опять не угадал )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 36 минут назад

      Ты просто - з@дрот пропагандист !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4519

      filosof sparty 2 часа назад

      Мне вот интересно, а за такое убийство команды, дадут ли по тупой голове Оздоеву в раздевалке?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      Alex_MI_5 2 часа назад

      Не глядя закидывать мяч назад к вратарской - это не просто тупость, это верх долбое бизма

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16273

      silver29 2 часа назад

      Оздоев за какую сборную играет ? Что-то не понятно (((

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      Чет попахивает разгромом сегодня, наших кривоножек

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      А не сборная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      3,14дарасы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ванжо55 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну что критики дзюбы , а кто забивать будут?пойди в толчек и забей ****!

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4301

      dinar7777dinar > ванжо55 2 часа назад

      да нах это бревно нужно !! через 10 минут бы уже за сердце держался ! пусть дрочи дома ! чем меньше женитовцев в составе в сборной тем лучше !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица > dinar7777dinar 2 часа назад

      Вон один уже отличился из женитовцев, аж уже в попе сбродная, а аларм со своим отребьем готов им жопы целовать, и кричать что стыдно за Спартак, а постыдился бы за бомжатник свой

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru