Семенов получил красную карточку. Турция сравняла счет

В эти минуты проходит матч Лиги наций между сборными Турции и России.

Счет на 11-й минуте открыл полузащитник Денис Черышев.

На 24-й минуте после фола последней надежды красную карточку получил защитник Андрей Семенов. Спустя несколько минут Турция сравняла счет.

Матч Россия – Турция начался в 20:00 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.