Семенов получил красную карточку. Турция сравняла счет

просто удивительно за что удалили игрок уже ушел в край поля это уже не выход один в один тем более это не фол где вырывают с ногами, почему не получил красную гильерме за игру рукой в штрафной. нонсенс не более
В эти минуты проходит матч Лиги наций между сборными Турции и России.
Счет на 11-й минуте открыл полузащитник Денис Черышев.
На 24-й минуте после фола последней надежды красную карточку получил защитник Андрей Семенов. Спустя несколько минут Турция сравняла счет.
- Матч Россия – Турция начался в 20:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.#ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yH9Ux8Qm1rПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/680FslbOdr— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020