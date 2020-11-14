Главные новости дня. В РПЛ введут Fan ID, Англия ведет переговоры с УЕФА о единоличном проведении Евро-2020

The Telegraph: Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации.

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом.

Daily Mail: Великобритания хочет принять все матчи Евро-2020.

AS: «Реал» готов летом предложить за Мбаппе 180 миллионов, если он не продлит контракт с «ПСЖ».

Baza: со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID.

Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова.

Примера: «От пандемии больше всех финансово пострадали «Реал», «Барселона», «Валенсия».

У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч.