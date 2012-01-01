У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал жертвой автоугонщиков. Он лишился машины Range Rover стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, ее вскрыли электронным устройством.

Инцидент случился в Лондоне. Кейн обратился в полицию. Личных вещей в автомобиле не было.