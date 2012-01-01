У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч

Тоже мне новость. А вот шлюхиного сынка КПССку из спб трахнули в рот и сраку толпой. Вот всем новостям новость. Хотя какая это новость... Ведь его каждый день так е.бут. Гыгы
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал жертвой автоугонщиков. Он лишился машины Range Rover стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, ее вскрыли электронным устройством.
Инцидент случился в Лондоне. Кейн обратился в полицию. Личных вещей в автомобиле не было.
- Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас» (15).
- Игрок стоит на рынке 120 миллионов евро.
- «Тоттенхэм» идет в таблице вторым.