Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал жертвой автоугонщиков. Он лишился машины Range Rover стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, ее вскрыли электронным устройством.

    Инцидент случился в Лондоне. Кейн обратился в полицию. Личных вещей в автомобиле не было.

    • Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас» (15).
    • Игрок стоит на рынке 120 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм» идет в таблице вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -384

      alarm_иг 53 минуты назад

      Тоже мне новость. А вот шлюхиного сынка КПССку из спб трахнули в рот и сраку толпой. Вот всем новостям новость. Хотя какая это новость... Ведь его каждый день так е.бут. Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80500
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru