AS: «Реал» готов летом предложить за Мбаппе 180 миллионов, если он не продлит контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» работает над подписанием нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации AS, футболист уже три раза отклонял предложения о продлении соглашения, истекающего в июне 2022 года.

За ситуацией следит «Реал», который готов следующим летом предложить за француза 180 миллионов евро. Мадридцы считают, что это достаточная сумма за игрока, который через год может стать свободным агентом.

В то же время окружение Мбаппе советует ему выслушать позицию «ПСЖ». Близкие к форварду люди полагают, что лучше иметь длительный контракт на случай серьезной травмы, а в него просто можно внести пункт о сумме отступных.