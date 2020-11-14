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  • Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова

Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова

14 ноября 2020, 19:22
25

В матче памяти бывшего тренера «Динамо» и «Спартака» Константина Бескова встретились фанаты обоих клубов. Спартаковцы победили со счетом 5:1.

«5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова!» – сообщила пресс-служба спартаковцев.

  • Бесков умер в Москве в 2006 году.
  • Как тренер «Динамо» он брал Кубок СССР, России; в качестве тренера «Спартака» дважды побеждал в чемпионате СССР.
  • 21 ноября в 15-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо».

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (25)
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Добрый Бобер
1605371622
Если фанатские разборки - то только такие.
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Из Твери Леха
1605372601
О! Еще один трофей. Даже медали повесили. Аахаха.
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alex1951
1605378921
Ну ,да,проиграли.....и что ? А 21го надобно реванш брать.....
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GoLenaStop
1605387783
Молодцы, динамы и спартачи! Встретились по интересу на свежем воздухе, и с настроением!.. Очень здорово - освежились!.. Удачи. ХОРОШО БЫ И ЭТОТ САЙТ ПРОВЕТРИТЬ И ОТМЫТЬ ОТ НЕЧИСТОТ!!!!..
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DOCTOR PENALTY
1605396040
Иначе и быть не могло!!!
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zigbert
1605444180
Хорошее мероприятие придумали фанаты. Для Бескова Спартак и Динамо были родными командами в которых он добивался высоких результатов. Совсем не важно кто здесь победил, главное что такой игрок и тренер никогда не останется забытым. Жаль только что эта тема вновь омрачена нелицеприятными разборками к футболу не относящимися.
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maygli
1605526644
А вот это здорово. Вот такие игры и встречи нужны. Хорошее мероприятие. Молодцы организаторы. 5+!!!
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Hektor 84
1606133441
Когда уже эту шлюшку кпсску забанят пожизненно?
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