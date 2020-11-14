Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова

В матче памяти бывшего тренера «Динамо» и «Спартака» Константина Бескова встретились фанаты обоих клубов. Спартаковцы победили со счетом 5:1.
«5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова!» – сообщила пресс-служба спартаковцев.
- Бесков умер в Москве в 2006 году.
- Как тренер «Динамо» он брал Кубок СССР, России; в качестве тренера «Спартака» дважды побеждал в чемпионате СССР.
- 21 ноября в 15-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо».
Источник: твиттер «Спартака»