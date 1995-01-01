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    Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова

    В матче памяти бывшего тренера «Динамо» и «Спартака» Константина Бескова встретились фанаты обоих клубов. Спартаковцы победили со счетом 5:1.

    «5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова!» – сообщила пресс-служба спартаковцев.

    • Бесков умер в Москве в 2006 году.
    • Как тренер «Динамо» он брал Кубок СССР, России; в качестве тренера «Спартака» дважды побеждал в чемпионате СССР.
    • 21 ноября в 15-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо».

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10496

      alarm 10 минут назад

      сейчас, похоже, поздравляют друг дружку в бане, по-дезеувски)

      1
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      Рейтинг: -159

      Alex_MI_5 > alarm 4 минуты назад

      я тебе че сказал делать? Иди зюпе очко вылизывай! А то голы некому забивать, гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2256

      Из Твери Леха 15 минут назад

      О! Еще один трофей. Даже медали повесили. Аахаха.

      1
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      Рейтинг: -159

      Alex_MI_5 > Из Твери Леха 3 минуты назад

      сколько ж вас дурачков-то развелось

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      Рейтинг: +1362

      аларм дубль2 16 минут назад

      КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ВЫ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ ФУТБОЛА !!СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!!

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      Рейтинг: +4813

      Добрый Бобер 32 минуты назад

      Если фанатские разборки - то только такие.

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