Фанаты «Спартака» разгромили фанатов «Динамо» в матче памяти Бескова

В матче памяти бывшего тренера «Динамо» и «Спартака» Константина Бескова встретились фанаты обоих клубов. Спартаковцы победили со счетом 5:1.

«5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова!» – сообщила пресс-служба спартаковцев.