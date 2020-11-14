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  • Черчесов – перед матчем с Турцией: «Все мы ждем победы, но ситуация бывает различной»

Черчесов – перед матчем с Турцией: «Все мы ждем победы, но ситуация бывает различной»

14 ноября 2020, 16:55
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовке команды к матчу Лиги наций с Турцией.

«Мы обращаем внимание только на свою работу. Какое задание даем, как его футболисты выполняют, насколько оно было правильным. Мы сами анализируем свои действия, чтобы до игроков доносить точно, чего мы от них хотим. Это даст им возможность стать сильнее: как в индивидуальном, так и в командной плане.

Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гилерме. Сейчас у нас футболисты выбыли. Определенная ротация идет.

Не хочу говорить, что это плохо. Это факт. По ходу сбора или игр нам надо находить правильные сочетания, чтобы команда выглядела командой и добивалась успеха. А для этого нужны нюансы, которых нам иногда не хватало. Ведь происходило много замен.

Другое дело, что мы рады новым игрокам. С удовольствием включаем их в команду и даем возможность себя проявлять. Процесс идет: кто-то прибавляет, а другие – наоборот, сдают позиции. Это нормальное явление для всех сборных. Внутри команды есть понимание, чего мы хотим», – сказал Черчесов.

  • Матч Турция – Россия состоится в воскресенье в Стамбуле.
  • Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

Черчесов – о Лесовом, Заболотном и Ерохине: «Возможно, кто-то из них будет в основном составе на матч с Турцией»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1605362671
Завтра узнаем, чего хочет Турция.
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subbotaspartak
1605364966
Да захотите уже наконец,,,
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Korsar_03
1605366745
Усач сразу себе подушку подстелил. Так говорить, себя не уважать
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egor tikhonov
1605367166
такое ощущение,что дзюба усатому видео снимал)))
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AZ
1605369255
Когда ж ты уже свалишь... Лысый осел...
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NewLife
1605369920
Это футбольный тренер рассуждает, или бригадир сборщиков мандаринов ?
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mutabor0992
1605382146
Что то чабан мутит...
Ответить
PahaSpartak
1605431345
Тут он прав, ситуации бываю разные, футболисты могут нажраться водяры перед матчем, или обосраться, или подрочить на камеру, или стулом по кому-то хренануть.....
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PahaSpartak
1605431362
Задавить кого-нибудь .......
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