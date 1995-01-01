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    Черчесов – перед матчем с Турцией: «Все мы ждем победы, но ситуация бывает различной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовке команды к матчу Лиги наций с Турцией.

    «Мы обращаем внимание только на свою работу. Какое задание даем, как его футболисты выполняют, насколько оно было правильным. Мы сами анализируем свои действия, чтобы до игроков доносить точно, чего мы от них хотим. Это даст им возможность стать сильнее: как в индивидуальном, так и в командной плане.

    Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гилерме. Сейчас у нас футболисты выбыли. Определенная ротация идет.

    Не хочу говорить, что это плохо. Это факт. По ходу сбора или игр нам надо находить правильные сочетания, чтобы команда выглядела командой и добивалась успеха. А для этого нужны нюансы, которых нам иногда не хватало. Ведь происходило много замен.

    Другое дело, что мы рады новым игрокам. С удовольствием включаем их в команду и даем возможность себя проявлять. Процесс идет: кто-то прибавляет, а другие – наоборот, сдают позиции. Это нормальное явление для всех сборных. Внутри команды есть понимание, чего мы хотим», – сказал Черчесов.

    • Матч Турция – Россия состоится в воскресенье в Стамбуле.
    • Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2745

      raritet 11 минут назад

      Завтра узнаем, чего хочет Турция.

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