Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что капитаном команды в ближайшей игре снова будет игрок «Спартака» Георгий Джикия.

Защитник был капитаном сборной в товарищеской встрече с Молдавией (0:0).

В воскресенье Россия сыграет в гостях с Турцией в пятом туре Лиги наций.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», – сообщил Черчесов.