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    Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что капитаном команды в ближайшей игре снова будет игрок «Спартака» Георгий Джикия.

    • Защитник был капитаном сборной в товарищеской встрече с Молдавией (0:0).
    • В воскресенье Россия сыграет в гостях с Турцией в пятом туре Лиги наций.

    «Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», – сообщил Черчесов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5471

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Наконец таки будет игра , а не навесы на задр@та .Это вселяет надежду ! А , вот сам джикия вселяет опасения-он не успевает за соперником и много косячит !

      1
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      Рейтинг: +1331

      аларм дубль2 > САДЫЧОК 36 минут назад

      ИЗВИНИ,НО Я ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛ!ИМЕННО ГЕОРГИЙ НЕ ПОЗВОЛИЛ МОЛДАВИИ ЧТО ЛИ БО СОЗДАТЬ В НАШЕЙ ЗАЩИТЕ!

      0
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      Рейтинг: +4743

      Томик 1 час назад

      С первого интервью его, когда из "Амкара" перешёл, знал, что будет капитаном "Спартака" и сборной. Не знаю почему. Не знаю, надолго или нет. Теперь главное - быть достойным этого. Конечно, "капитан сборной России" после недавних событий - место заляпанное. Но надо отмыть. Чтобы не было стыдно за сборную и за Родину свою.

      2
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      Рейтинг: +1331

      аларм дубль2 > Томик 53 минуты назад

      георгий наведи порядок в сборной!

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