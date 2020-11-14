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Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

14 ноября 2020, 15:35
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что капитаном команды в ближайшей игре снова будет игрок «Спартака» Георгий Джикия.

  • Защитник был капитаном сборной в товарищеской встрече с Молдавией (0:0).
  • В воскресенье Россия сыграет в гостях с Турцией в пятом туре Лиги наций.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», – сообщил Черчесов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция Россия Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Томик
1605359381
С первого интервью его, когда из "Амкара" перешёл, знал, что будет капитаном "Спартака" и сборной. Не знаю почему. Не знаю, надолго или нет. Теперь главное - быть достойным этого. Конечно, "капитан сборной России" после недавних событий - место заляпанное. Но надо отмыть. Чтобы не было стыдно за сборную и за Родину свою.
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САДЫЧОК
1605360112
Наконец таки будет игра , а не навесы на задр@та .Это вселяет надежду ! А , вот сам джикия вселяет опасения-он не успевает за соперником и много косячит !
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DOCTOR PENALTY
1605365602
"Рука Спартака." ))) Успешного капитанства, Жора! Хотя в игре с Молдавией ты выглядел как-то болезненно, хрупко, много валялся - осадочек неприятненький остался.
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egor tikhonov
1605366824
наконец-то,это единственный капитан,независимо от приоритетов кто за кого болеет из клубов. рукоблуда давно пора было менять. ну какой капитан из пи...бола и крысы-это был позор
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cevin cigan
1605368924
Удачи эль капитано и сборной!
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zigbert
1605447092
Значит так тому и быть. Удачи!
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