Черчесов – о Лесовом, Заболотном и Ерохине: «Возможно, кто-то из них будет в основном составе на матч с Турцией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о готовности игроков, присоединившихся к команде в пятницу вечером.

Речь об Александре Ерохине, Данииле Лесовом и Антоне Заболотном, которые пропустили начало тренировочного сбора и товарищеский матч с Молдавией (0:0) из-за подозрения на коронавирус.

«Понятно, что это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске, где их хорошо принимали. Они сделали несколько тестов, которые показали отрицательный результат, и у них была программа, которую они выполняли.

Сейчас они находятся в хорошем физическом состоянии, но, конечно, футболистам надо тренироваться с командой, чтобы быть в игровом тонусе. Сегодня ребята провели с нами тренировку и были готовы как физически, так и эмоционально.

Так что у нас есть время подумать до завтра, и, возможно, кто-то из них будет в основном составе», – сказал Черчесов.

В воскресенье Россия сыграет в гостях с Турцией в пятом туре Лиги наций.

Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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