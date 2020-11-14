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    Черчесов – о Лесовом, Заболотном и Ерохине: «Возможно, кто-то из них будет в основном составе на матч с Турцией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о готовности игроков, присоединившихся к команде в пятницу вечером.

    Речь об Александре Ерохине, Данииле Лесовом и Антоне Заболотном, которые пропустили начало тренировочного сбора и товарищеский матч с Молдавией (0:0) из-за подозрения на коронавирус.

    «Понятно, что это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске, где их хорошо принимали. Они сделали несколько тестов, которые показали отрицательный результат, и у них была программа, которую они выполняли.

    Сейчас они находятся в хорошем физическом состоянии, но, конечно, футболистам надо тренироваться с командой, чтобы быть в игровом тонусе. Сегодня ребята провели с нами тренировку и были готовы как физически, так и эмоционально.

    Так что у нас есть время подумать до завтра, и, возможно, кто-то из них будет в основном составе», – сказал Черчесов.

    • В воскресенье Россия сыграет в гостях с Турцией в пятом туре Лиги наций.
    • Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: Sport24

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