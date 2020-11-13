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Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть с Турцией

13 ноября 2020, 17:17
8

Игроки сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Благодаря этому все трое получили право принять участие в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

Футболисты сегодня вечером вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

  • Матч состоится в воскресенье, 15 ноября.
  • Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
  • По итогам четырех туров в активе российской сборной восемь очков и лидерство в группе, турецкой – три балла и третья строчка.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Турция Россия Заболотный Антон Ерохин Александр Лесовой Даниил
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1605278842
ну все турки уже испугались ! уже не знают как их остановить особенно ZEболотного !
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subbotaspartak
1605279402
Теперь мы порвём турок!
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ajax707
1605280708
Еще три бревна
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FanatSerj
1605282621
Лесовой самый нужный, сколько уже можно Жиркова эксплуатировать без замен.
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BlackMurderDeco
1605283767
Без правой руки капитана вы ничтожны, особенно суперфорвард Заболотный) где комличенко Стасик?
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portero
1605352102
Вместо одного дерева другое??? Нах нужен???
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zigbert
1605360365
Ерохин и Лесовой несомненно усилят игру сборной.
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