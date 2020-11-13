Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть с Турцией

Игроки сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Благодаря этому все трое получили право принять участие в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

Футболисты сегодня вечером вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.