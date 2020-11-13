Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть с Турцией

Игроки сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Благодаря этому все трое получили право принять участие в матче пятого тура Лиги наций против Турции.
Футболисты сегодня вечером вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.
- Матч состоится в воскресенье, 15 ноября.
- Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
- По итогам четырех туров в активе российской сборной восемь очков и лидерство в группе, турецкой – три балла и третья строчка.
Источник: Телеграм-канал сборной России