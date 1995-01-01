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    Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть с Турцией

    Игроки сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный сдали отрицательные тесты на коронавирус.

    Благодаря этому все трое получили право принять участие в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

    Футболисты сегодня вечером вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

    • Матч состоится в воскресенье, 15 ноября.
    • Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
    • По итогам четырех туров в активе российской сборной восемь очков и лидерство в группе, турецкой – три балла и третья строчка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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