Орлов: «Если «Спартак» займет шестое место, это будет прогресс»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирном положении «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».