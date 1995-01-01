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    Орлов: «Если «Спартак» займет шестое место, это будет прогресс»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирном положении «Спартака» в нынешнем сезоне.

    «Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

    • После 14 туров «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего в РПЛ ЦСКА на 3 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2285

      lordmrv 2 минуты назад

      Все таки докатилось Эхо Москвы до приглашения маразматиков.

      1
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      Рейтинг: +65

      spartak.064 19 минут назад

      Вроде и взрослый уже человек (куда взрослее то ещё быть) а высказывания как у подростка,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15888

      slavutiq70 33 минуты назад

      Гена на пенсию быстро,хватит уже позорить себя и семью,старый маразматик,,,

      9
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      Рейтинг: +7176

      piligrim1986 39 минут назад

      геша кэп

      0
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      Рейтинг: +2362

      Бухбух 53 минуты назад

      Интересно послушать мнение Орлова о том, какое место займет Зенит в своей группе ЛЧ.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Олег1204 1 час назад

      Я понял, Орлову дали команду затмить Дзюбу своей тупизной. Видимо они рили зассали что Дзюбинье на этой теме поедет

      4
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      Рейтинг: +1933

      seth343 1 час назад

      Прогресс будет, если ты заткнешся.

      1
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      Рейтинг: +5373

      maior-60 1 час назад

      Что-то он рас.пиз.дился не по делу...

      3
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      Рейтинг: +947

      Ужас Бората > maior-60 1 час назад

      Орлов - выживший из ума 3,14здобол.

      5
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