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  • Орлов: «Если «Спартак» займет шестое место, это будет прогресс»

Орлов: «Если «Спартак» займет шестое место, это будет прогресс»

12 ноября 2020, 17:50
24

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирном положении «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

  • После 14 туров «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего в РПЛ ЦСКА на 3 очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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maior-60
1605192839
Что-то он рас.пиз.дился не по делу...
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Олег1204
1605193938
Я понял, Орлову дали команду затмить Дзюбу своей тупизной. Видимо они рили зассали что Дзюбинье на этой теме поедет
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Бухбух
1605194924
Интересно послушать мнение Орлова о том, какое место займет Зенит в своей группе ЛЧ.
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slavа0508
1605196075
Гена на пенсию быстро,хватит уже позорить себя и семью,старый маразматик,,,
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spartak.064
1605196954
Вроде и взрослый уже человек (куда взрослее то ещё быть) а высказывания как у подростка,,,
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Plyash
1605198636
Оракул хренов,спрогнозируй лучше,когда сам захлебнёшься,наконец,своей слюной.
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Боцман59rus
1605199484
Бери пример с Артемки и помолчи...
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NewLife
1605207579
Если орлова вылечат от маразма, это будет прогресс. Зачем всуе великий клуб Спартак упоминать ? Пиши о дрочиле и о нетрадиционной ориентации у вас в бомжатнике.
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erma
1605209357
Когда то в 1972 году, когда состоялась знаменитая хоккейная серия СССР - Канада, один канадский журналист сказал, что съест бумагу, на которой был написан его репортаж если "русские выиграют хоть один матч". И что бы вы думали? Съел! Ах, если бы Орлов также мог отвечать за свои слова!
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zigbert
1605271944
Своя команда видимо ему уже не интересна.
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