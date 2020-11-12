Орлов: «Если «Спартак» займет шестое место, это будет прогресс»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирном положении «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- После 14 туров «Спартак» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего в РПЛ ЦСКА на 3 очка.
Источник: «Чемпионат»