Шварц – о жеребьевке Кубка России: «Динамо» – «Спартак» – это всегда здорово!»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Динамо» сыграет со «Спартаком».

«Динамо» – «Спартак» – это всегда здорово! Я рад! Дерби – это особый матч, и чем таких игр больше, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично! И особенно важно, что матч пройдет на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков», – сказал Шварц.