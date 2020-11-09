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    Спортивный директор РФС: «Ни один иностранный тренер не привнес в наш футбол ничего нового»

    Спортивный директор РФС Александр Лексаков считает, что российские тренеры не уступают по уровню иностранным коллегам.

    – Как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их работой, которая может быть успешной или не очень, но они ни в чем не превосходят наших тренеров, чьи рабочие места занимают.

    — Пора возвращать налог на иностранных тренеров, отмененный лет 5 назад, против чего вы тогда возражали…

    — Это решение было принято Исполкомом РФС, а сам вопрос — прерогатива Объединения отечественных тренеров, которое и должно выносить его на обсуждение. Не думаю, что сегодня подобная инициатива найдет всестороннюю поддержку, ведь о массовом завозе иностранных специалистов, как это было раньше, речь не идет.

    Через год-два тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, а их места, возможно, займут их российские коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры.

    • Ни один клуб РПЛ не одержал победу в стартовых турах еврокубков – шесть ничьих и шесть поражений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «МК»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4

      zabo49 1 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +9011

      JTherry 1 минуту назад

      про иностранных тренеров от спортивного директора РФС исходит такая же дичь, как от Боярского: "...у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду! Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: «А вы можете взять меня к себе в «Зенит»?», а Семак ответил бы: «Я подумаю, перезвоню вам» – вот это было бы реальнее"...

      0
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      Рейтинг: +103

      Лфшт 11 минут назад

      А при каких Русских тренерах, наши достигали каких результатов?? Раз что Газзаев. Семи и Романцев только внутри. На евро арене РПЛ это провальное дно.

      0
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      Рейтинг: +16037

      silver29 27 минут назад

      Да ну ? а Сандро Шварц в Динамо, разве не вдохнул искры ?

      0
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      Рейтинг: +1488

      Evgeniy32 30 минут назад

      Ну конечно..... Ничего не дали. Гус Хиддинк - 1/2 чемпионата Европы, Дик Адвокат - Кубок и Суперкубок УЕФА, Чемпионат России. Спаллетти, Боаш, Каррера - чемпионы России. Это только те кого сразу вспомнил. При этих тренерах у команд хоть смысл в игре был и результат давали. А что щас? Максимум 3 место в группе.

      2
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      Рейтинг: +4864

      NewLife 35 минут назад

      "Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры."
      С каких это пор Каррера стал отечественным ?
      А что дал футболу нынешний РФС ? - застой в детско-юношеском футболе, провалы в европейских кубках, предвзятое коррумпированное судейство, дутое чемпионство, конфликт интересов, засилье газпромовцев и синитовцев на руководящих должностях, непрофессиональное освещение спортивных событий назначенцами Газпрома. Лучше об иностранных тренерах волну погнать, чтобы вся ваша ущербность не была так заметна.

      5
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      Рейтинг: +669

      партизан84 44 минуты назад

      ждем лимит на тренеров?
      а что это начальник сделал для развития нашего футбола?

      2
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      Рейтинг: +1528

      altezzik 1 час назад

      Почему мы тогда не выиграли ни одного матча за три тура в Европе?!

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      Рейтинг: +1903

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ой, блин, хвотит, я смотреть на противостояние Евсеева и Мусаева не хочу. Один атаковать не хочет, другой - обороняться.

      2
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      Рейтинг: +3403

      TOMSON 1 час назад

      Спалетти, Адвокат типо ничего не дали? А тот же Божович тоже ничего не дал? Как скоротечна наша память.

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      Рейтинг: +1357

      gor77 > TOMSON 1 час назад

      Дык, и Гус Хиддинк!
      Великих тренеров, которые действительно изменили футбол просто мало! Из тех кого видел(понятно, что по телеку!), Ринус Михелс и Валерий Лобановский!
      С другой стороны, нормальное высказывание, если это сказал "один из самых авторитетных российских специалистов в области теории и методики футбола." )))))

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