Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спортивный директор РФС: «Ни один иностранный тренер не привнес в наш футбол ничего нового»

Спортивный директор РФС: «Ни один иностранный тренер не привнес в наш футбол ничего нового»

10 ноября 2020, 10:40
35

Спортивный директор РФС Александр Лексаков считает, что российские тренеры не уступают по уровню иностранным коллегам.

– Как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их работой, которая может быть успешной или не очень, но они ни в чем не превосходят наших тренеров, чьи рабочие места занимают.

— Пора возвращать налог на иностранных тренеров, отмененный лет 5 назад, против чего вы тогда возражали…

— Это решение было принято Исполкомом РФС, а сам вопрос — прерогатива Объединения отечественных тренеров, которое и должно выносить его на обсуждение. Не думаю, что сегодня подобная инициатива найдет всестороннюю поддержку, ведь о массовом завозе иностранных специалистов, как это было раньше, речь не идет.

Через год-два тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, а их места, возможно, займут их российские коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры.

  • Ни один клуб РПЛ не одержал победу в стартовых турах еврокубков – шесть ничьих и шесть поражений.

Источник: «МК»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1604994324
Ой, блин, хвотит, я смотреть на противостояние Евсеева и Мусаева не хочу. Один атаковать не хочет, другой - обороняться.
Ответить
партизан84
1604995819
ждем лимит на тренеров? а что это начальник сделал для развития нашего футбола?
Ответить
NewLife
1604996321
"Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры." С каких это пор Каррера стал отечественным ? А что дал футболу нынешний РФС ? - застой в детско-юношеском футболе, провалы в европейских кубках, предвзятое коррумпированное судейство, дутое чемпионство, конфликт интересов, засилье газпромовцев и синитовцев на руководящих должностях, непрофессиональное освещение спортивных событий назначенцами Газпрома. Лучше об иностранных тренерах волну погнать, чтобы вся ваша ущербность не была так заметна.
Ответить
Evgeniy32
1604996649
Ну конечно..... Ничего не дали. Гус Хиддинк - 1/2 чемпионата Европы, Дик Адвокат - Кубок и Суперкубок УЕФА, Чемпионат России. Спаллетти, Боаш, Каррера - чемпионы России. Это только те кого сразу вспомнил. При этих тренерах у команд хоть смысл в игре был и результат давали. А что щас? Максимум 3 место в группе.
Ответить
JTherry
1604998354
про иностранных тренеров от спортивного директора РФС исходит такая же дичь, как от Боярского: "...у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду! Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: «А вы можете взять меня к себе в «Зенит»?», а Семак ответил бы: «Я подумаю, перезвоню вам» – вот это было бы реальнее"...
Ответить
Олег1204
1604998853
По мне самый лучший тренер был Спалетти, но но его говнофутболеры слили
Ответить
NewLife
1604999330
Черчесов - топ тренер Дзюба - топ нап Этим все сказано !
Ответить
paracetamol
1605001463
Керню не городи! Без таких тренеров, как Адвокаат, Спалетти, Манчини, Каррера и пр., не было бы и наших тренеров, они же были колхозники.
Ответить
kvm
1605005146
«Ни один Спортивный директор РФС не привнес в наш футбол ничего нового»
Ответить
Давид59
1605005648
Товарищ Лексаков наверное только что родился. Кто привёл сборную к бронзе ЧЕ2008? Кто привёл Зенит к кубку УЕФА и Суперкубка УЕФА? А фамилии Спалетти и Каррера наверное тоже пустой звук? Человек явно в футболе посторонний.
Ответить
Главные новости
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
1
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Все новости
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
1
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
6
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+