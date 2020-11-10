Спортивный директор РФС: «Ни один иностранный тренер не привнес в наш футбол ничего нового»

Спортивный директор РФС Александр Лексаков считает, что российские тренеры не уступают по уровню иностранным коллегам.
– Как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их работой, которая может быть успешной или не очень, но они ни в чем не превосходят наших тренеров, чьи рабочие места занимают.
— Пора возвращать налог на иностранных тренеров, отмененный лет 5 назад, против чего вы тогда возражали…
— Это решение было принято Исполкомом РФС, а сам вопрос — прерогатива Объединения отечественных тренеров, которое и должно выносить его на обсуждение. Не думаю, что сегодня подобная инициатива найдет всестороннюю поддержку, ведь о массовом завозе иностранных специалистов, как это было раньше, речь не идет.
Через год-два тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, а их места, возможно, займут их российские коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры.
- Ни один клуб РПЛ не одержал победу в стартовых турах еврокубков – шесть ничьих и шесть поражений.