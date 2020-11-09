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  • Петржела – о ситуации с Дзюбой: «Капитан – лицо сборной, а ты такое вытворяешь»

Петржела – о ситуации с Дзюбой: «Капитан – лицо сборной, а ты такое вытворяешь»

9 ноября 2020, 15:58
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России из-за скандала с интимным видео.

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной.

С другой стороны, таким решением Черчесов даeт понять, что так себя вести нельзя. Капитан — лицо сборной, а ты такое вытворяешь…

На месте Черчесова поступил бы так же: побеседовал с футболистом, а главное — никакого скандала. Конечно, теперь сборной нужен новый капитан. Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим. Повторюсь, такое поведение неприемлемо. У него есть время подумать.

Что касается людей, выложивших это видео, — это подло и низко. Причeм сделали это в тот момент, когда нападающий переживает не самые лучшие времена. Это целенаправленная атака на лидера «Зенита» и сборной. Такое в наши дни, к сожалению, случается», – сказал Петржела.

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Источник: «Чемпионат»
Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав Петржела Властимил
Комментарии (5)
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BRO_football
1604941569
После такого скандала Дзюба перестанет РУКоВОДИТЬ сборной России!
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KarkkiNik
1604943430
Ему никто не рассказал, что это не Дзюба выложил видео?! Его тупо взломали ребят, Артема можно долго xyzzесосить за дело, но здесь реально не его вина
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Hektor 84
1604950744
Надеюсь дрочиньо в сборной больше не увижу.
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Литейный04
1604956770
если дрочка реально помогает Дзюбе забивать голы, то пусть хоть перед каждым матчем сборной наяривает, главное чтоб наши выигрывали) как говорится лучше победить недостойно, чем проиграть достойно, гыы)
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alexfilatov
1604964961
Все правильно сказал!
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