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    Петржела – о ситуации с Дзюбой: «Капитан – лицо сборной, а ты такое вытворяешь»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России из-за скандала с интимным видео.

    «Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной.

    С другой стороны, таким решением Черчесов даeт понять, что так себя вести нельзя. Капитан — лицо сборной, а ты такое вытворяешь…

    На месте Черчесова поступил бы так же: побеседовал с футболистом, а главное — никакого скандала. Конечно, теперь сборной нужен новый капитан. Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим. Повторюсь, такое поведение неприемлемо. У него есть время подумать.

    Что касается людей, выложивших это видео, — это подло и низко. Причeм сделали это в тот момент, когда нападающий переживает не самые лучшие времена. Это целенаправленная атака на лидера «Зенита» и сборной. Такое в наши дни, к сожалению, случается», – сказал Петржела.

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    Источник: «Чемпионат»

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