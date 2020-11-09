Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

Сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
В тренировке приняли участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.
- Вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса в сборную вызваны Джанаев, Живоглядов и Бакаев.
- Ранее стало известно об исключении из заявки сборной ее капитана Артема Дзюбы, чье интимное видео было опубликовано в субботу вечером.
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Источник: твиттер сборной России