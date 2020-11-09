Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

Сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

В тренировке приняли участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.

Вместо Шунина , Смольникова и Фернандеса в сборную вызваны Джанаев , Живоглядов и Бакаев.

, и в сборную вызваны , и Ранее стало известно об исключении из заявки сборной ее капитана Артема Дзюбы, чье интимное видео было опубликовано в субботу вечером.