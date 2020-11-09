Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

Почему игроков ЦСКА усатый не зовет? Тот же Помазун явно из списка вратарей которые есть в сборной не уступает никому! Дивеев? Обляков? Кучаев? Чалов? Не говоря уже про Щенникова и Дзагоева который явно на своих позициях лучшие в сборной, но их причина не вызова понятна! Половина сборной хз вообще кто, их команда играет плохо и сами игроки не очень !
Сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
В тренировке приняли участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.
- Вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса в сборную вызваны Джанаев, Живоглядов и Бакаев.
- Ранее стало известно об исключении из заявки сборной ее капитана Артема Дзюбы, чье интимное видео было опубликовано в субботу вечером.
В Новогорске проходит тренировка сборной России. В ней принимают участие 25 игроков, все занимаются в общей группе.Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/iqfkXgjTPl— Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020