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    Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

    Сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

    В тренировке приняли участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.

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    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2220

      Derzkiy1 7 минут назад

      Почему игроков ЦСКА усатый не зовет? Тот же Помазун явно из списка вратарей которые есть в сборной не уступает никому! Дивеев? Обляков? Кучаев? Чалов? Не говоря уже про Щенникова и Дзагоева который явно на своих позициях лучшие в сборной, но их причина не вызова понятна! Половина сборной хз вообще кто, их команда играет плохо и сами игроки не очень !

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