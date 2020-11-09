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  • Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

Все футболисты сборной России занимаются в общей группе. Вечером приедут Алексей Миранчук и Черышев

9 ноября 2020, 14:42
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Сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

В тренировке приняли участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия Черышев Денис Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Derzkiy1
1604925050
Почему игроков ЦСКА усатый не зовет? Тот же Помазун явно из списка вратарей которые есть в сборной не уступает никому! Дивеев? Обляков? Кучаев? Чалов? Не говоря уже про Щенникова и Дзагоева который явно на своих позициях лучшие в сборной, но их причина не вызова понятна! Половина сборной хз вообще кто, их команда играет плохо и сами игроки не очень !
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