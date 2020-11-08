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    В сборную России вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса вызваны Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев

    Пресс-служба сборной России сообщила об изменениях в заявке команды на ноябрьские матчи.

    В расположение сборной не приедут заболевший ОРВИ вратарь Антон Шунин, а также защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес, у которых мышечные повреждения задней поверхности бедра.

    Вместо них в команду вызваны голкипер Сослан Джанаев, защитник Дмитрий Живоглядов и хавбек Зелимхан Бакаев.

    • В ноябре россияне сыграют с Молдавией, Турцией и Сербией.
    • Ранее стало известно об исключении из заявки сборной ее капитана Артема Дзюбы, чье интимное видео было опубликовано в субботу вечером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    08.11.2020 21:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +18792

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Без джанаевых и бакаевых нам никак нельзя.

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      Рейтинг: +11337

      KLIM777 1 час назад

      А почему не Габулов?

      0
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      Рейтинг: +2079

      baden69 1 час назад

      Боюсь, что сборная доигралась. Больше половины основного состава сборной либо травмировано, либо с подозрением на корону... Есть нехорошие предчуствия на счет результатов ближайших игр..., когда в сборную вызывают всех у кого есть паспорт...

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      Рейтинг: +2280

      neim > baden69 11 минут назад

      А что, надо вызывать тех, у кого паспорта нет ? Так УЕФА явно не одобрит )))

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      Рейтинг: +453

      vla4839 1 час назад

      Странные вызовы в сборную у Черчесова! Джанаев и Живоглядов -явно не лучший выбор.

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      Рейтинг: +13078

      derrik2000 > vla4839 1 час назад

      Он и сам странный тренер... ))

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      Рейтинг: +13078

      derrik2000 1 час назад

      То, что Бакаева вызвали уже "внушает надежду на возрождение сборной"..
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +453

      vla4839 > derrik2000 1 час назад

      Полезный игрок : мяч может подержать,обыграть,пас отдать ,да и ударить по воротам,на нём могут много фолить.

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      Рейтинг: +13078

      derrik2000 > vla4839 1 час назад

      Замени слово "МОЖЕТ", на словосочетание "МОГ В ПРОШЛОМ ГОДУ" и всё тогда будет правильно.

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      Рейтинг: +2280

      neim > derrik2000 7 минут назад

      Ну да, ну да. Мог. И правда, сейчас не торт. )))

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      Рейтинг: +1069

      elessar arnor 2 часа назад

      главный маэстро по мясным изделиям подкатил

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