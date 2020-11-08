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  • В сборную России вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса вызваны Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев

В сборную России вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса вызваны Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев

8 ноября 2020, 21:58
14

Пресс-служба сборной России сообщила об изменениях в заявке команды на ноябрьские матчи.

В расположение сборной не приедут заболевший ОРВИ вратарь Антон Шунин, а также защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес, у которых мышечные повреждения задней поверхности бедра.

Вместо них в команду вызваны голкипер Сослан Джанаев, защитник Дмитрий Живоглядов и хавбек Зелимхан Бакаев.

  • В ноябре россияне сыграют с Молдавией, Турцией и Сербией.
  • Ранее стало известно об исключении из заявки сборной ее капитана Артема Дзюбы, чье интимное видео было опубликовано в субботу вечером.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Шунин Антон Джанаев Сослан Смольников Игорь Живоглядов Дмитрий Фернандес Марио Бакаев Зелимхан
Комментарии (14)
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derrik2000
1604863008
То, что Бакаева вызвали уже "внушает надежду на возрождение сборной".. ))))))))))))))))
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vla4839
1604864718
Странные вызовы в сборную у Черчесова! Джанаев и Живоглядов -явно не лучший выбор.
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baden69
1604865519
Боюсь, что сборная доигралась. Больше половины основного состава сборной либо травмировано, либо с подозрением на корону... Есть нехорошие предчуствия на счет результатов ближайших игр..., когда в сборную вызывают всех у кого есть паспорт...
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DOCTOR PENALTY
1604869312
Без джанаевых и бакаевых нам никак нельзя.
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Томик
1604914768
Я так понимаю, это намёк, что одно место вратаря на ЧМ точно забронировано "мастерами шашлычных дел"(точнее - "опытным игроком, оказывающим влияние на морально психологическое состояние коллектива"). Если принять во внимание, что текст прошения к Акинфееву спасти сборную и страну на ЧЕ уже написан, то борьба во вратарском цехе идёт за одно место. Дадут возможность кому-нибудь младше 30 туда поехать? Или мечта Шунина всё-таки сбудется?
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JTherry
1604915139
сборную собрали с миру по нитке, голому на рубаху... странный выбор игроков
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portero
1604927147
Жиркова то нах вызывать? в этой лиге наций надо молодежь наигрывать...
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zigbert
1604944961
Возможно Бакаеву это пойдет на пользу?
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Hektor 84
1604947055
Другие тренеры на лиге наций просматривают молодежь, наигрывают связки. Только наш космос Стас вызывает либо тех кому давно за 30, либо вообще не пойми кого. Давно пора омолаживать состав.
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