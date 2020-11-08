В сборную России вместо Шунина, Смольникова и Фернандеса вызваны Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев

Пресс-служба сборной России сообщила об изменениях в заявке команды на ноябрьские матчи.

В расположение сборной не приедут заболевший ОРВИ вратарь Антон Шунин, а также защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес, у которых мышечные повреждения задней поверхности бедра.

Вместо них в команду вызваны голкипер Сослан Джанаев, защитник Дмитрий Живоглядов и хавбек Зелимхан Бакаев.