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    Дзагоев – о Лиге Европы: «У ЦСКА стоит задача по выходу из группы»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о задаче, которая стоит перед командой в Лиге Европы.

    «У ЦСКА стоит задача по выходу из группы: чтобы не остаться в феврале без еврокубков, нужно выигрывать. В двух стартовых матчах мы создали очень много моментов, но реализация чуть хромает – отсюда и ничьи.

    Наверное, можно назвать матчи с «Фейеноордом» решающими. ЦСКА сейчас в форме, игра идет – важно сделать свою работу и взять очки уже в ближайшем матче в Голландии. Желательно три», – приводит слова Дзагоева Sport24.

    • Дзагоев в последнем матче принес ЦСКА победу над «Ротором».
    • В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет сыграет против «Фейеноорда».

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    Источник: Sport24

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