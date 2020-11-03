Дзагоев – о Лиге Европы: «У ЦСКА стоит задача по выходу из группы»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о задаче, которая стоит перед командой в Лиге Европы.

«У ЦСКА стоит задача по выходу из группы: чтобы не остаться в феврале без еврокубков, нужно выигрывать. В двух стартовых матчах мы создали очень много моментов, но реализация чуть хромает – отсюда и ничьи.

Наверное, можно назвать матчи с «Фейеноордом» решающими. ЦСКА сейчас в форме, игра идет – важно сделать свою работу и взять очки уже в ближайшем матче в Голландии. Желательно три», – приводит слова Дзагоева Sport24.

Дзагоев в последнем матче принес ЦСКА победу над «Ротором».

В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет сыграет против «Фейеноорда».

Дзагоев: «ЦСКА должен оставаться наверху. Отмазки про молодость не прокатят»