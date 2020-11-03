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  • Уткин: «Слова Черчесова – типичная манипуляция сознанием. Аргументы, рассчитанные на придурков»

Уткин: «Слова Черчесова – типичная манипуляция сознанием. Аргументы, рассчитанные на придурков»

3 ноября 2020, 11:29
13

Журналист Василий Уткин выступил с критикой главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его слов об обновлении национальной команды.

«Черчесову задали вопрос про Головина и Миранчука, и он с обидой сказал – но ведь в последнее время нет ни того, ни другого. Очень милый ответ. Хочу обратить внимание, что Станиславу Саламовичу не задают правильных вопросов. Ведь речь шла не только о последних сборах, где действительно не было Головина и Миранчука, а о концепции игры, которая существует на данный момент.

Другой упрeк сборной заключается в том, что она не обновляется, что она стара. Черчесов снова возмутился, вот ведь человек в информационном пузыре живeт. Он сказал – посмотрите, из 23 футболистов, игравших на чемпионате мира, на последнем сборе было всего восемь человек. Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, сам Черчесов признавал, что на последнем сборе многих не было из-за травм – тех же Головина и Миранчука.

Но главное. Состав сборной на чемпионате мира. 8 из 23, говорите? Акинфеев – это, конечно, обновление, он сам решил больше не играть за сборную. Давайте взгрустнeм от того, что нет Владимира Габулова – его очень не хватает на бровке. Андрея Лунева тоже сейчас нет. По Владимиру Гранату вы скучаете, как думаете?

Дальше смотрим. Алан Дзагоев – с возвращением. Конечно же, его нет в сборной, потому что она обновляется. Вовсе не потому, что он год лечился от травм. Самедов с футболом закончил. Игнашевича мы забыли – тоже радикальное обновление, которое говорит о новизне концепции.

Мне кажется, что можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, рассчитанные на придурков, которые, может, ничего и не помнят», – сказал Василий Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (13)
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NewLife
1604394572
Сборная не обновляется, потому что Черчес обнуляется.
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Mr Green
1604395942
у Васи как будто раздвоение личности. то разумные вещи говорит, то бред несёт.
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Владислав Vlad
1604396275
Вася прав, обновление сборной идёт за счёт того, что пенсионеры сдохли (прекратили играть сами). Не потому, что Черчес ставит в товарняках молодёжь и смотрит на их готовность, а в том, что те, кто завязал с футболом просто ушли из сборной. Ну, кроме Жиркова.)))
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ola1a
1604398165
Черчесов же обычный физрук, регресс скоро проявит себя во всей красе
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Давид59
1604401172
По логике Черчесова он ставит себе в заслугу, что сейчас в сборной нет Игнашевича, Самедова, Габулова и Граната. Хотя требовать от физрука логики - это я ему польстил.
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Axe111
1604401880
Типичный учитель физкультуры, что тут такого
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raritet
1604404296
Но с другой стороны, не копаясь в компетентности тренера , нужно сказать, а где ему набрать полноценный боевой состав? Мы же все знаем кто у нас WHO.
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Джавел.
1604404354
Уткин прав.
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Синитсосит
1604404951
уткин главный троль, но говорит все по факту, черчесов не делает в сборной ничего ровным счётом, выпускает жиркова в 37 лет, ну ты чего
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Hektor 84
1604433936
Уткин тут прав. Чабан нам лапшу на уши вешает.
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