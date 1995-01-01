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    Уткин: «Слова Черчесова – типичная манипуляция сознанием. Аргументы, рассчитанные на придурков»

    Журналист Василий Уткин выступил с критикой главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его слов об обновлении национальной команды.

    «Черчесову задали вопрос про Головина и Миранчука, и он с обидой сказал – но ведь в последнее время нет ни того, ни другого. Очень милый ответ. Хочу обратить внимание, что Станиславу Саламовичу не задают правильных вопросов. Ведь речь шла не только о последних сборах, где действительно не было Головина и Миранчука, а о концепции игры, которая существует на данный момент.

    Другой упрeк сборной заключается в том, что она не обновляется, что она стара. Черчесов снова возмутился, вот ведь человек в информационном пузыре живeт. Он сказал – посмотрите, из 23 футболистов, игравших на чемпионате мира, на последнем сборе было всего восемь человек. Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, сам Черчесов признавал, что на последнем сборе многих не было из-за травм – тех же Головина и Миранчука.

    Но главное. Состав сборной на чемпионате мира. 8 из 23, говорите? Акинфеев – это, конечно, обновление, он сам решил больше не играть за сборную. Давайте взгрустнeм от того, что нет Владимира Габулова – его очень не хватает на бровке. Андрея Лунева тоже сейчас нет. По Владимиру Гранату вы скучаете, как думаете?

    Дальше смотрим. Алан Дзагоев – с возвращением. Конечно же, его нет в сборной, потому что она обновляется. Вовсе не потому, что он год лечился от травм. Самедов с футболом закончил. Игнашевича мы забыли – тоже радикальное обновление, которое говорит о новизне концепции.

    Мне кажется, что можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, рассчитанные на придурков, которые, может, ничего и не помнят», – сказал Василий Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

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    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5641

      Владислав Vlad 7 минут назад

      Вася прав, обновление сборной идёт за счёт того, что пенсионеры сдохли (прекратили играть сами). Не потому, что Черчес ставит в товарняках молодёжь и смотрит на их готовность, а в том, что те, кто завязал с футболом просто ушли из сборной. Ну, кроме Жиркова.)))

      0
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      Рейтинг: +702

      Mr Green 13 минут назад

      у Васи как будто раздвоение личности. то разумные вещи говорит, то бред несёт.

      0
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      Рейтинг: +4540

      NewLife 36 минут назад

      Сборная не обновляется, потому что Черчес обнуляется.

      1
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      Рейтинг: +3605

      Cleaner 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уткин. Черчесов говорит фактами, а ты обиженными эмоциями.

      -6
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      Рейтинг: +1539

      LOKOfanatik19 > Cleaner 29 минут назад

      НАверно Уткин, как раз имел ввиду таких как ты )))

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      Рейтинг: +874

      shikari__ > Cleaner 25 минут назад

      а ты обиженными эмоциями за Черчесова) «Слова Черчесова – типичная манипуляция сознанием. Аргументы, рассчитанные на придурков» согласен тут с Уткиным. А тебе, видимо, аргументация Черчесова нравится)

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