Уткин: «Слова Черчесова – типичная манипуляция сознанием. Аргументы, рассчитанные на придурков»

Журналист Василий Уткин выступил с критикой главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его слов об обновлении национальной команды.

«Черчесову задали вопрос про Головина и Миранчука, и он с обидой сказал – но ведь в последнее время нет ни того, ни другого. Очень милый ответ. Хочу обратить внимание, что Станиславу Саламовичу не задают правильных вопросов. Ведь речь шла не только о последних сборах, где действительно не было Головина и Миранчука, а о концепции игры, которая существует на данный момент.

Другой упрeк сборной заключается в том, что она не обновляется, что она стара. Черчесов снова возмутился, вот ведь человек в информационном пузыре живeт. Он сказал – посмотрите, из 23 футболистов, игравших на чемпионате мира, на последнем сборе было всего восемь человек. Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, сам Черчесов признавал, что на последнем сборе многих не было из-за травм – тех же Головина и Миранчука.

Но главное. Состав сборной на чемпионате мира. 8 из 23, говорите? Акинфеев – это, конечно, обновление, он сам решил больше не играть за сборную. Давайте взгрустнeм от того, что нет Владимира Габулова – его очень не хватает на бровке. Андрея Лунева тоже сейчас нет. По Владимиру Гранату вы скучаете, как думаете?

Дальше смотрим. Алан Дзагоев – с возвращением. Конечно же, его нет в сборной, потому что она обновляется. Вовсе не потому, что он год лечился от травм. Самедов с футболом закончил. Игнашевича мы забыли – тоже радикальное обновление, которое говорит о новизне концепции.

Мне кажется, что можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, рассчитанные на придурков, которые, может, ничего и не помнят», – сказал Василий Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

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