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    Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности Артема Дзюбы сыграть в матчах с Турцией, Сербией и Молдавией.

    «Он сам еще ни разу не сказал, что он устал. Не надо за него говорить. В октябре он со шведами сыграл тайм, выходил в обоих матчах Лиги наций.

    Заранее невозможно сказать, в каком состоянии приедут футболисты в сборную. Ротация же в клубе – обыденное явление, сейчас вообще много меняется в футболе. Например, теперь есть пять замен за матч вместо трех», – сказал Черчесов.

    • Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.
    • Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +686

      аларм дубль2 12 минут назад

      никого не хочу обидеть,но это уже попахивает моразмом!столько внимания артему сейчас!артем тебе не надоело?

      1
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      Рейтинг: +583

      ySS 13 минут назад

      Вот и посмотрим на легенду Питера в сборной

      1
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SuperNils 18 минут назад

      С такими зарплатами они в принципе уставать не должны. И даже если отрубить им ноги, за такие деньги они на руках должны бегать.

      2
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      Рейтинг: +17698

      bset 25 минут назад

      Так он и не перетрудился как бы. Прыгнул раз, мяч от него Азмуну отскочил - вот и вся работа.

      1
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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL 30 минут назад

      АХХААХАХАХАХХАХАХАХАХААХАХАХАХХА
      кроме смеха здесь ничего не приходит на ум

      3
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