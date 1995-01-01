Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

никого не хочу обидеть,но это уже попахивает моразмом!столько внимания артему сейчас!артем тебе не надоело?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности Артема Дзюбы сыграть в матчах с Турцией, Сербией и Молдавией.
«Он сам еще ни разу не сказал, что он устал. Не надо за него говорить. В октябре он со шведами сыграл тайм, выходил в обоих матчах Лиги наций.
Заранее невозможно сказать, в каком состоянии приедут футболисты в сборную. Ротация же в клубе – обыденное явление, сейчас вообще много меняется в футболе. Например, теперь есть пять замен за матч вместо трех», – сказал Черчесов.
- Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.
- Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.
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