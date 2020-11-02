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  • Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

2 ноября 2020, 17:17
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности Артема Дзюбы сыграть в матчах с Турцией, Сербией и Молдавией.

«Он сам еще ни разу не сказал, что он устал. Не надо за него говорить. В октябре он со шведами сыграл тайм, выходил в обоих матчах Лиги наций.

Заранее невозможно сказать, в каком состоянии приедут футболисты в сборную. Ротация же в клубе – обыденное явление, сейчас вообще много меняется в футболе. Например, теперь есть пять замен за матч вместо трех», – сказал Черчесов.

  • Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.
  • Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

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Источник: «Матч ТВ»
Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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alll-1
1604329374
А ты сам ни уя не видишь? он ползать будет ,все равно скажет ,что не устал
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O-Z
1604330356
Дзюбе остаётся побриться на лысо и отрастить усы и позвать на свидание Саламыча
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NewLife
1604332315
зюба - это вечнозеленое дерево.
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slavа0508
1604333644
да и заменить Дзьбу особо то не кем,,,,Соболь что совсем в балерину превратился чуть контакт падает,,все кто забивает в РПЛ легионеры,,,
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nik55
1604333983
как бревно может устать если оно стоит ?
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Garrincha58
1604335745
у него одна цель догнать и перегнать Кержа и можно заканчивать, а так у него всё есть бабки титулы за которыми он приехал в Питер теперь ему на Зенит нас...ть перейди он куда ещё также будет обс...ть и Зенит как в своё время клал на Спартак
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Enter2006
1604337826
А ты ждешь чтобы он сказал? Сам как главный тренер этого не видишь?
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Боцман59rus
1604341316
У нас два ********* в команде
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Hektor 84
1604360643
Не пойму за какие заслуги вызывать шлюбу? У него уже без голевая серия матчей 10, та и вообще он или устал или надоел ему футбол. Шлюба не скажет что не готов, ведь надо Кержакова обогнать. Выпустит его во всех матчах. И может быть забьет молдаванам с пенальти. Все тренеры сборных на лиге наций составы тасуют, опробывают новичков. И только чабан вызывает тех кому за 30 с кардиостимуляторами. Или вообще футболистов без клубов, либо кто мало играет в клубе. Агенты отчаливает бабло. Гнать надо чабана!
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GammiD
1604398817
он не говорит, но за бомжей в ЛЧ еле ноги волочит это факт.
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