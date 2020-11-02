Черчесов: «Дзюба еще ни разу не сказал, что устал. Не надо за него говорить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности Артема Дзюбы сыграть в матчах с Турцией, Сербией и Молдавией.

«Он сам еще ни разу не сказал, что он устал. Не надо за него говорить. В октябре он со шведами сыграл тайм, выходил в обоих матчах Лиги наций.

Заранее невозможно сказать, в каком состоянии приедут футболисты в сборную. Ротация же в клубе – обыденное явление, сейчас вообще много меняется в футболе. Например, теперь есть пять замен за матч вместо трех», – сказал Черчесов.

Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.

Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год