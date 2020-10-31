АПЛ. Дебютный гол Зиеша помог «Челси» разгромить «Бернли» и подняться на четвертое место

После матча Лиги чемпионов в Краснодаре «Челси» в чемпионате Англии крупно обыграл «Бернли». Лондонцы поднялись на четвертую строчку.

Хаким Зиеш забил мяч в первом же своем матче АПЛ в стартовом составе. Также он забил в дебютной игре в стартовом составе «Челси» в Лиге чемпионов.

Вратарь «Челси» Эдуар Менди – первый голкипер команды с 2004 года, который провел на ноль первые три дебютных матча в АПЛ. 16 лет назад это сделал Петр Чех.

Менди – единственный вратарь сезона АПЛ, сыгравший не менее 90 минут и не пропустивший ни одного гола.

«Бернли» в первых шести матчах чемпионата набрал одно очко. Это их худший старт в истории.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Бернли – Челси – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зиеш, 26; 0:2 – Зума, 63; 0:3 – Вернер, 70.

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