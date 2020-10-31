АПЛ. Дебютный гол Зиеша помог «Челси» разгромить «Бернли» и подняться на четвертое место

После матча Лиги чемпионов в Краснодаре «Челси» в чемпионате Англии крупно обыграл «Бернли». Лондонцы поднялись на четвертую строчку.
Хаким Зиеш забил мяч в первом же своем матче АПЛ в стартовом составе. Также он забил в дебютной игре в стартовом составе «Челси» в Лиге чемпионов.
Вратарь «Челси» Эдуар Менди – первый голкипер команды с 2004 года, который провел на ноль первые три дебютных матча в АПЛ. 16 лет назад это сделал Петр Чех.
Менди – единственный вратарь сезона АПЛ, сыгравший не менее 90 минут и не пропустивший ни одного гола.
«Бернли» в первых шести матчах чемпионата набрал одно очко. Это их худший старт в истории.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Голы: 0:1 – Зиеш, 26; 0:2 – Зума, 63; 0:3 – Вернер, 70.
Источник: Бомбардир.ру