Шварц – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Важно понимать, против каких соперников играли наши команды»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результатах российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» проиграл оба матча.

На счету «Локомотива» и «Краснодара» по одной ничьей и поражению.

«Важно понимать, против каких соперников играли наши команды. Это команды высокого уровня. Если говорить о матче «Локомотив» – «Бавария», то футболисты «железнодорожников» неплохо сыграли.

Результаты не были столь хороши, но надо понимать, какие команды противостояли. Могу точно сказать, что уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке», – сказал Шварц.