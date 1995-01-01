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    Шварц – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Важно понимать, против каких соперников играли наши команды»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результатах российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Важно понимать, против каких соперников играли наши команды. Это команды высокого уровня. Если говорить о матче «Локомотив» – «Бавария», то футболисты «железнодорожников» неплохо сыграли.

    Результаты не были столь хороши, но надо понимать, какие команды противостояли. Могу точно сказать, что уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке», – сказал Шварц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Costazzz 1 час назад

      Не понятно кого он имел в виду под "нашими".

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      Рейтинг: +4386

      NewLife 1 час назад

      Где логика ? Если соперник высокого уровня легко обыграл представителей рпл, то они не совсем высокого уровня ? Зачем снимать с говна пенки, проще сказать, что там играют настоящие чемпионы, а унас дутые, и их уровень позорнвй.

      0
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      Рейтинг: +1930

      AZ 1 час назад

      Локомотив из Грузии это тоже был топ... Чисто желание немца подлизать РПЛ...

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