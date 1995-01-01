Шварц – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Важно понимать, против каких соперников играли наши команды»

Не понятно кого он имел в виду под "нашими".
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результатах российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов.
- «Зенит» проиграл оба матча.
- На счету «Локомотива» и «Краснодара» по одной ничьей и поражению.
«Важно понимать, против каких соперников играли наши команды. Это команды высокого уровня. Если говорить о матче «Локомотив» – «Бавария», то футболисты «железнодорожников» неплохо сыграли.
Результаты не были столь хороши, но надо понимать, какие команды противостояли. Могу точно сказать, что уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке», – сказал Шварц.