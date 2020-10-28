Не все игроки «Краснодара» встали на колено перед матчем с «Челси»

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». Перед стартом была проведена акция «Жизни черных важны», однако не все футболисты россиян встали на колено. Например, этого не сделал Юрий Газинский.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
- Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
- «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Futebol no Mundo