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  • Не все игроки «Краснодара» встали на колено перед матчем с «Челси»

Не все игроки «Краснодара» встали на колено перед матчем с «Челси»

28 октября 2020, 21:33
63

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». Перед стартом была проведена акция «Жизни черных важны», однако не все футболисты россиян встали на колено. Например, этого не сделал Юрий Газинский.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.

  • В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
  • Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
  • «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: твиттер Futebol no Mundo
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Краснодар Челси
Комментарии (63)
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Кузьмич на трибуне
1603910327
Мы перед **** не должны стоять на коленях
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Hektor 84
1603910985
Почему мы в России должны поддерживать эту акцию? Мы что им навредили или угнетали их? Пусть американцы расхлебывают эту хрень. Как будто только н е г р ы от них пострадали. Они местных коренных жителей истребили полностью. Индейцы веками населяли Америку. Почему перед ними никто на колени не встает?
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G.P.
1603912243
Сами себе идиотизм придумали, пусть сами и встают. Мы н*е*г*р*о*в на свои плантации не завозили, плетьми не били, работать до посинения не заставляли.
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партизан84
1603912291
а что только встали? почему ботинки не целовали, ч попы не лизали? с какого буя нашим вставать на колено за грехи рабства других? задолбали
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Ганнибал Лектор
1603912784
Те, кто встают на колено - не знают историю. Мы никогда не завозили из Африки рабов. Мы своих, беленьких эксплуатировали. Таким образом, мне непонятен смысл этих подмахиваний мартыхаям.
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Черкизовский Кот
1603913670
Глупо стоять на коленях за грехи своих предков, но ещё глупее - за чужих. Газинскому уважение!
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житель СПб
1603914075
Да, действительно, вставание на колено и прочие унижения - это явное проявление расизма - по отношению к белому населению. Запад в моральном смысле давно разлагается (справедливости ради - в основном в ТВ и всяких шоу, к которым и футбол относится; попробуйте это предложить американскому фермеру, манчестерскому рабочему или английскому овцеводу - услышите в ответ много неприятного), и это все - признаки этого разложения.
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slavа0508
1603917220
Респект парням кто не встал,мир сходит с ума,,,
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Kokmarov
1603917484
Скоро матчи будут начинаться с получасовой преамбулы - после прослушивания гимна, даже под его звуки, футболисты должны будут встать в пары и станцевать, в честь толерантности к геям, потом постоять на коленях перед ****, затем погладить кошек, собак бездомных - в честь защиты животных, публично поблагодарить врачей за пандемию, почтить память какого-нибудь деятеля, ну и наверно еще отмыть и накормить бомжа... Да мало ли какой хрени еще придумать можно.
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Nesterenko
1603932465
Дебильная акция, какого то преступника убили и теперь должны все на колени вставать.
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