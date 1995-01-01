Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Не все игроки «Краснодара» встали на колено перед матчем с «Челси»

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». Перед стартом была проведена акция «Жизни черных важны», однако не все футболисты россиян встали на колено. Например, этого не сделал Юрий Газинский.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.

    • В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
    • Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
    • «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Futebol no Mundo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      releboy 5 секунд назад

      Пусть эти блэкманы свои сомнительные западно-гейропейские ценности оставят дома. Нам такая культура не нужна, раз они отвергают победу СССР в ВОВ - пусть сами становятся на колени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4236

      житель СПб 3 минуты назад

      Да, действительно, вставание на колено и прочие унижения - это явное проявление расизма - по отношению к белому населению. Запад в моральном смысле давно разлагается (справедливости ради - в основном в ТВ и всяких шоу, к которым и футбол относится; попробуйте это предложить американскому фермеру, манчестерскому рабочему или английскому овцеводу - услышите в ответ много неприятного), и это все - признаки этого разложения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3532

      Cleaner 4 минуты назад

      Нефиг было колени преклонять. Тогда бы может и выиграли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2112

      Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      Вот была бы акция : "Афро-американцы, валите Америку" вот тогда я тоже преклонил колено перед героизмом правнуков рабов. А так под этой акцией люди с темным цветом кожи просто устроили в стане дебош и мародёрство. Разве в этом права чёрных на жизнь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8637

      alex1951 5 минут назад

      Ох Газинский ...газинскии ...жди неприятностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3039

      Черкизовский Кот 9 минут назад

      Глупо стоять на коленях за грехи своих предков, но ещё глупее - за чужих. Газинскому уважение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2809

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Те, кто встают на колено - не знают историю. Мы никогда не завозили из Африки рабов. Мы своих, беленьких эксплуатировали. Таким образом, мне непонятен смысл этих подмахиваний мартыхаям.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      партизан84 32 минуты назад

      а что только встали? почему ботинки не целовали, ч попы не лизали? с какого буя нашим вставать на колено за грехи рабства других? задолбали

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1780

      kazak161 33 минуты назад

      А кто директор бомбардира? Лично я люблю женщин!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      G.P. 33 минуты назад

      Сами себе идиотизм придумали, пусть сами и встают. Мы н*е*г*р*о*в на свои плантации не завозили, плетьми не били, работать до посинения не заставляли.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      G.P. > G.P. 33 минуты назад

      Бомбардир!!! Н*Е*Г*Р - не ругательное слово, а волне себе литературное, имеющее чёткий смысл и не имеющее абсолютно никакого расистского контекста. Смотри толковый словарь Ожегова. Так что хватит звездочками его заменять.

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80153
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru