Впервые за 27 лет «Ливерпуль» и «Эвертон» одновременно находятся в лидирующей двойке АПЛ

После шести сыгранных матчей «Ливерпуль» и «Эвертон» делят лидерство в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Gracenote Live, обе мерсисайдские команды одновременно находятся в лидирующей двойке АПЛ впервые за 27 лет.
В последний раз подобное происходило 22 августа 1993 года по итогам третьего тура АПЛ-93/94.
- В активе «Ливерпуля» и «Эвертона» по 13 очков.
- На минувших выходных команда Карло Анчелотти проиграла «Саутгемптону» (0:2), а Юргена Клоппа – победила «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
Источник: Gracenote Live