Впервые за 27 лет «Ливерпуль» и «Эвертон» одновременно находятся в лидирующей двойке АПЛ

После шести сыгранных матчей «Ливерпуль» и «Эвертон» делят лидерство в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Gracenote Live, обе мерсисайдские команды одновременно находятся в лидирующей двойке АПЛ впервые за 27 лет.

В последний раз подобное происходило 22 августа 1993 года по итогам третьего тура АПЛ-93/94.