Черевченко: «Когда отменили два назначенных пенальти, «Химки» по-спортивному разозлились»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (2:0).

— Мы изначально знали, что будет тяжелый матч — «Ростов» прилично играет. Сегодня вытерпели. Дождались шанса в конце игры и забили два мяча. Когда отменили два назначенных пенальти, руки не опустили. Наоборот — разозлились по-спортивному. И вот итог!

— Есть вопросы по отмененным пенальти?

— Вообще нет вопросов.

— Насколько сегодня были выполнены тренерские установки?

— Идеальной игры не бывает. Побеждаешь или проигрываешь — тренер всегда хочет лучше. У меня к ребятам вопросов нет. Да, были ошибки, но ошибки бывают у всех.

— Нет ли у вас вопросов к команде по реализации?

— Раз команда выиграла, то нет. Но по горячим следам не хочу говорить. Надо пересмотреть игру. С тренерским штабом проанализируем матч и сделаем выводы. С ребятами поговорим, все покажем, объясним.

— Экстренная замена Логашова на Данилкина связана с повреждением?

— Да. Логашов вчера получил травму голеностопа. Думали, что он сможет сыграть. Вчера наши врачи делали ему укол, сегодня оказывали медицинскую помощь. Перед матчем он вышел на разминку и сказал, что на сто процентов играть не сможет. А если футболист не может играть в полную силу, то я не вижу смысла ставить его в стартовый состав.

— Резиуан Мирзов провел отличный матч. Это лучший игрок в «Химках» на данный момент?

— Я так не могу говорить. Для меня сегодня на поле была единая команда, – сказал Черевченко.