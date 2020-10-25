РПЛ. «Химки» победили в большинстве «Ростов», Мирзов и Идову забили в добавленное время

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» дома проиграл «Химкам» – 0:2. Оба гола были забиты в добавленное время.

«Ростов» с 71-й минуты встречи играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

Это вторая победа для «Химок» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мирзов, 90+1; 0:2 – Идову, 90+4.

Удаления: Еременко, 71.

Ростов: Песьяков, Терентьев (Поярков, 48), Козлов, Осипенко, Мамаев (Гигович, 84), Ерeменко, Глебов (Тугарев, 48), Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Байрамян, 48), Полоз (Алмквист, 86).

Химки: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 76), Боженов, Конате (Дядюн, 83), Долгов (Кухарчук, 58).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ