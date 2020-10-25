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  • РПЛ. «Химки» победили в большинстве «Ростов», Мирзов и Идову забили в добавленное время

РПЛ. «Химки» победили в большинстве «Ростов», Мирзов и Идову забили в добавленное время

25 октября 2020, 18:30
38

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» дома проиграл «Химкам» – 0:2. Оба гола были забиты в добавленное время.

«Ростов» с 71-й минуты встречи играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

Это вторая победа для «Химок» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мирзов, 90+1; 0:2 – Идову, 90+4.

Удаления: Еременко, 71.

Ростов: Песьяков, Терентьев (Поярков, 48), Козлов, Осипенко, Мамаев (Гигович, 84), Ерeменко, Глебов (Тугарев, 48), Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Байрамян, 48), Полоз (Алмквист, 86).

Химки: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 76), Боженов, Конате (Дядюн, 83), Долгов (Кухарчук, 58).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки
Комментарии (38)
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derrik2000
1603640353
Я знал, за кого "болеть"! ))) Лантратов как всегда - МОЛОДЕЦ! Дениска Глушаков - тоже: порой складывалось ощущение, что он на поле ВЕЗДЕ. Мирзов - в своём стиле. И гол забил тоже в своём стиле. Химки - как раз для него: за запоротые моменты ни пресса, ни почитатели команды не разорвут. А "Ростов"... Что - Ростов??? Просто скажу - "карпинская команда". Со своими прибабахами и провалами. ТАК и в Спартаке было не раз, поэтому сегодня не удивлён. Ещё одного забыл - СУДЬЯ КАЗАРЦЕВ! Отсудил, по моему мнению, на "отлично": вовремя к VAR подходил, исследуя спорные моменты, все карточки показал справедливо. В общем - МОЛОДЕЦ! P.S. Сам я ставок не делаю, но всё таки интересно: НА СКОЛЬКО "приподнялись" те, кто вчера ставил на Ротор и сегодня ставил на Химки???
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ростов 100/100
1603640459
Ерёменко доигрался прямой ногой, это должно было случиться. Он постоянно смотрит на мяч и выставляет прямую ногу, сегодня попал в цель. Игра мне не понравилась, суеты много а толку нет. Много ошибок в пасах, особенно у Ерёменко. Обидно, а что делать. В переди тяжелые матчи.
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Боцман59rus
1603640537
На Матч ТВ у Валеры лучше получается, псевдо журналюги вознесли тренерский гений Карпина до небес, лично для меня все было понятно с ним , после Спартака
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derrik2000
1603640909
По-хорошему меня уже который матч удивляет Данилкин. Думаю, что тоже в скором времени, если будет так же хорошо играть, клубную прописку сменит.
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slavа0508
1603641054
Да удивляться здесь не чему,Ростов перестраивается по ходу сезона пол команды продали сейчас подкупают,команда элементарно не сыграна,,
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JTherry
1603642107
вот это концовочка матча - два гола после 90 минуты!!! Химки, молодцы, поднимаются со дна таблицы, видна тренерская рука... Мирзов неплохо заиграл в Химках)
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semm
1603642574
"Ростов" как все топ клубы России не ударил в грязь лицом (в этом туре); остались ЦСКА
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ySS
1603646272
На счет удаления спорить можно, но бесполезно. Ростов так судят и судить будут ещё долго. Против автобусов пока ещё сыроват в атаке, а в обороне... без коментариев. Наступили на те же грабли, что и Динамо. Спартак наступил, но соскочил.
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zigbert
1603648192
Потеря ряда игроков не могла не сказаться на игре Ростова. Но в этой игре скорей несчастный случай.
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Просто-333
1603677814
Что это было?
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