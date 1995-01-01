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    РПЛ. «Химки» победили в большинстве «Ростов», Мирзов и Идову забили в добавленное время

    В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» дома проиграл «Химкам» – 0:2. Оба гола были забиты в добавленное время.

    «Ростов» с 71-й минуты встречи играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

    Это вторая победа для «Химок» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мирзов, 90+1; 0:2 – Идову, 90+4.

    Удаления: Еременко, 71.

    Ростов: Песьяков, Терентьев (Поярков, 48), Козлов, Осипенко, Мамаев (Гигович, 84), Ерeменко, Глебов (Тугарев, 48), Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Байрамян, 48), Полоз (Алмквист, 86).

    Химки: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 76), Боженов, Конате (Дядюн, 83), Долгов (Кухарчук, 58).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии42
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      Рейтинг: +80139

      zigbert 31 минуту назад

      Потеря ряда игроков не могла не сказаться на игре Ростова. Но в этой игре скорей несчастный случай.

      0
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      Рейтинг: +490

      ySS 1 час назад

      На счет удаления спорить можно, но бесполезно. Ростов так судят и судить будут ещё долго.
      Против автобусов пока ещё сыроват в атаке, а в обороне... без коментариев.
      Наступили на те же грабли, что и Динамо. Спартак наступил, но соскочил.

      1
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      Рейтинг: +134

      semm 1 час назад

      Мирзов чуть чуть ведь и третий гол не забил сразу же - удивляет тупость защитников "Ростова"

      0
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      Рейтинг: +401

      Вальдемар IV 1 час назад

      вот и фарм рабов победил

      0
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      Рейтинг: +1625

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Так Валеру и погнать могут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17392

      bset 2 часа назад

      Смотрел обзор матча, где футболист Химок хлопал судье, когда вместо пенальти после красной поставили всего штрафной. Не дают ли за такой жест желтую? Да и как можно было недовольным судейством, когда соперника удалили? Может вам автоматом +2 гола засчитывать, чтобы вы довольны были? Если бы не голы в конце, Химки бы пошли жаловаться на судей. Есть, конечно, откровенно подозрительные матчи в исполнении судей, но клубы уже массово начинают жаловаться без причины. Теперь я начинаю понимать, почему клубам запрещают критиковать судей. Стоит только начать и очень тяжело остановиться.

      0
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      Рейтинг: +134

      semm 2 часа назад

      "Ростов" как все топ клубы России не ударил в грязь лицом (в этом туре); остались ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +190

      аларм дубль2 > semm 2 часа назад

      ну цска то выиграет!в лес не ходи!тем острее будет борьба!всем удачи и побед!особенно в еврокубках!

      3
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      Рейтинг: +134

      semm > аларм дубль2 2 часа назад

      я так же думал про Ростов вчера )))

      1
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      Рейтинг: +401

      Вальдемар IV > аларм дубль2 1 час назад

      цскалу бы выиграть вольсберг

      -1
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      Рейтинг: +190

      аларм дубль2 > Вальдемар IV 1 час назад

      ТЫ ЗНАЕШЬ!ВО-ПЕРВЫХ ПИСАТЬ НАУЧИСЬ!ВО-ВТОРЫХ ЗЛОБУ ЗАСУНЬ ПОДОЛЬШЕ И БУДЬ АДЕКВАТНЕЙ!ВСЕ У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ!ЗЕНИТУ ТВОЕМУ В ЕВРОКУБКАХ И ВСЕМ НАШИМ ПОБЕД!

      1
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      Рейтинг: +8430

      JTherry 2 часа назад

      вот это концовочка матча - два гола после 90 минуты!!! Химки, молодцы, поднимаются со дна таблицы, видна тренерская рука... Мирзов неплохо заиграл в Химках)

      3
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      Рейтинг: +1211

      латунный сепаратист 2 часа назад

      не повезло верим в команду

      1
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      Рейтинг: +12612

      derrik2000 2 часа назад

      Сейчас показали послематчевое интервью Карпина, где львиную долю времени занимал вопрос и ответ Карпина по удалению Еёрменко.
      Как всегда.
      "Впечатлил". ))))))))))))))))))))

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