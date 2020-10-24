Главные новости дня. В Грозном избили арбитра, Дзюба отпустил усы

В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова
Судью матча «Ахмат» – «Спартак» избили в Грозном
«РБ-Спорт»: матч «Спартак» – «Ростов» пройдeт в присутствии не более 10% зрителей
Шварц – о Тедеско: «Слышал, что лучше с ним не общаться»
Sport24: Митрюшкин подпишет контракт с «Фортуной»
Marca: Йовичу грозит шестимесячный тюремный срок
«Динамо» представило третий комплект формы. Он с автографом Яшина
Зидана могут уволить после матчей с «Барселоной» и «Боруссией» М
Дзюба сменил имидж и отпустил усы
Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Источник: Бомбардир.ру