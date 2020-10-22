Marca: Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет с «Барселоной»

Повторный тест на коронавируса форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду дал положительный результат, передает Marca.

Таким образом, португалец не сможет принять участие в матче второго тура Лиги чемпионов против «Барселоны» – он пройдет 28 октября в Турине.

Коронавирус у футболиста выявили на прошлой неделе. Для прохождения карантина он прилетел в Италию, где был обвинен в нарушении медицинского протокола.