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    «Бавария» продлила рекордную серию до 12 побед подряд в Лиге чемпионов

    «Бавария» разгромила «Атлетико» со счетом 4:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мюнхенцы продлили свою победную серию в главном еврокубке до 12 игр, обновив собственный же рекорд.

    В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, выиграла 11 матчей подряд.

    Нойер провел двухсотый матч «на ноль» за «Баварию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1225

      Romantic2010 32 минуты назад

      А зачастую так и бывает, что хоронишь команду, всячески закидываешь и не ждешь ничего и она выдает хороший матч. С ювентусом в том году смогли показать хороший футбол. Пусть составы отличаются, но в принципе,если захотят, но удивить смогут)

      0
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      Рейтинг: +2434

      Snek 2 часа назад

      Локомотив остановит их !!!!!1111

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      Рейтинг: -573

      СуперПАВ9 > Snek 1 час назад

      Надеюсь

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      Рейтинг: +917

      mig28 > Snek 53 минуты назад

      Хотелось бы, но если они Атлетико 4:0 раскатали, то Локо просто порвут

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