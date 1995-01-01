«Бавария» продлила рекордную серию до 12 побед подряд в Лиге чемпионов

«Бавария» разгромила «Атлетико» со счетом 4:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенцы продлили свою победную серию в главном еврокубке до 12 игр, обновив собственный же рекорд.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, выиграла 11 матчей подряд.

Нойер провел двухсотый матч «на ноль» за «Баварию»